Путин назвал Ясуловича талантливым артистом и прекрасным наставником
Игорь Ясулович. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким народного артиста России Игоря Ясуловича, который ушёл из жизни на 82-м году жизни. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.
В послании главы государства указано, что Ясулович был талантливым артистом, прекрасным наставником и педагогом, который высоко держал профессиональную планку и сохранял неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства.
"Светлая память о народном артисте России Игоре Ясуловиче навсегда сохранится в сердцах близких, коллег, учеников, всех почитателей его щедрого дарования", — подчеркнул Путин.
Как сообщал Лайф, Игорь Ясулович скончался 19 августа, ему был 81 год. Месяц назад народного артиста РФ госпитализировали в Москве с подозрением на острое повреждение почек. Уже в больнице, как сообщалось, его подключили к аппарату ИВЛ, он страдал провалами в памяти. При этом, по словам сына актёра, госпитализация была запланированной. Актриса Елена Проклова назвала артиста Ясуловича безмерно талантливым человеком, который всегда улыбался и делился с окружающими своими знаниями.