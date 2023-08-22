Путин назвал Ясуловича талантливым артистом и прекрасным наставником

Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования родным и близким народного артиста России Игоря Ясуловича, который ушёл из жизни на 82-м году жизни. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

В послании главы государства указано, что Ясулович был талантливым артистом, прекрасным наставником и педагогом, который высоко держал профессиональную планку и сохранял неизменную приверженность лучшим традициям отечественного искусства.