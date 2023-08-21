Прощание с Игорем Ясуловичем пройдёт 22 августа в МТЮЗе
Прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем, ушедшим из жизни в субботу, 19 августа, состоится в Московском театре юного зрителя во вторник, 22 августа, с 11 до 13 часов. Об этом говорится на сайте МТЮЗа.
По сведениям ТАСС, отпевание пройдёт в этот же день в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове. Информацию по поводу похорон сообщат в понедельник.
Напомним, Игорь Ясулович скончался 19 августа, ему был 81 год. Месяц назад народного артиста России госпитализировали в Москве с подозрением на острое повреждение почек. Уже в больнице, как сообщалось, его подключили к аппарату ИВЛ, он страдал провалами в памяти. При этом, по словам сына актёра, госпитализация была запланированной.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев