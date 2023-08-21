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20 августа, 22:28

Прощание с Игорем Ясуловичем пройдёт 22 августа в МТЮЗе

Прощание с народным артистом России Игорем Ясуловичем, ушедшим из жизни в субботу, 19 августа, состоится в Московском театре юного зрителя во вторник, 22 августа, с 11 до 13 часов. Об этом говорится на сайте МТЮЗа.

По сведениям ТАСС, отпевание пройдёт в этот же день в храме Успения Пресвятой Богородицы в Архангельском-Тюрикове. Информацию по поводу похорон сообщат в понедельник.

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Напомним, Игорь Ясулович скончался 19 августа, ему был 81 год. Месяц назад народного артиста России госпитализировали в Москве с подозрением на острое повреждение почек. Уже в больнице, как сообщалось, его подключили к аппарату ИВЛ, он страдал провалами в памяти. При этом, по словам сына актёра, госпитализация была запланированной.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Лариса Сафронова
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