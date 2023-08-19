Проклова: Ясулович был безмерно талантливым человеком с вдохновляющей улыбкой

Российская актриса Елена Проклова назвала артиста Игоря Ясуловича безмерно талантливым человеком, который всегда улыбался и делился с окружающими своими знаниями.

"Считаю, что это безмерно талантливый человек, который очень много сделал в искусстве и в театральном, и в кинематографическом. Он был какой-то удивительно доброй души человек — щедрый и на советы актёрские, и на свои знания", — сказала Проклова в беседе с "Газетой.ru".

Актриса добавила, что улыбка Игоря Ясуловича всегда вдохновляла окружающих. Она выразила соболезнования его родным и близким.