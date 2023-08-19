Проклова: Ясулович был безмерно талантливым человеком с вдохновляющей улыбкой
Российская актриса Елена Проклова назвала артиста Игоря Ясуловича безмерно талантливым человеком, который всегда улыбался и делился с окружающими своими знаниями.
"Считаю, что это безмерно талантливый человек, который очень много сделал в искусстве и в театральном, и в кинематографическом. Он был какой-то удивительно доброй души человек — щедрый и на советы актёрские, и на свои знания", — сказала Проклова в беседе с "Газетой.ru".
Актриса добавила, что улыбка Игоря Ясуловича всегда вдохновляла окружающих. Она выразила соболезнования его родным и близким.
Напомним, народный артист РФ Игорь Ясулович скончался в возрасте 81 года. Месяц назад актёра госпитализировали в Москве с подозрением на острое повреждение почек. Также сообщалось, что в больнице он был подключён к аппарату ИВЛ и страдал провалами в памяти. Его сын же тогда утверждал, что отца госпитализировали планово.
Wikipedia / Svklimkin