"Был другом нашей страны": Лещенко назвал ушедшего из жизни Тото Кутуньо голосом целой эпохи

Итальянский певец Тото Кутуньо был голосом целой эпохи и другом нашей страны, который знакомил россиян в 1990-х и начале 2000-х с зарубежной эстрадой через своё творчество. Об этом газете "Известия" рассказал народный артист России Лев Лещенко.

"Тото Кутуньо был другом нашей страны, и мы через него, через его композиции знакомились с зарубежной эстрадой, прежде всего итальянской и, конечно, французской, поскольку он много работал во Франции: и с Джо Дассеном, и Далидой, и, конечно, Челентано", — заявил Лещенко.

Он также вспомнил о совместной творческой работе с Тото Кутуньо, как они вместе выступали на концертах. Тогда Лещенко даже исполнил несколько произведений итальянского композитора. Певец выразил сожаление о том, что "уходят такие люди", ведь в эти моменты "что-то пустеет в нашем музыкальном мире".