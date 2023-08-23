"Был другом нашей страны": Лещенко назвал ушедшего из жизни Тото Кутуньо голосом целой эпохи
Лещенко: Кутуньо был другом России, который знакомил нас с зарубежной эстрадой
Итальянский певец Тото Кутуньо был голосом целой эпохи и другом нашей страны, который знакомил россиян в 1990-х и начале 2000-х с зарубежной эстрадой через своё творчество. Об этом газете "Известия" рассказал народный артист России Лев Лещенко.
"Тото Кутуньо был другом нашей страны, и мы через него, через его композиции знакомились с зарубежной эстрадой, прежде всего итальянской и, конечно, французской, поскольку он много работал во Франции: и с Джо Дассеном, и Далидой, и, конечно, Челентано", — заявил Лещенко.
Он также вспомнил о совместной творческой работе с Тото Кутуньо, как они вместе выступали на концертах. Тогда Лещенко даже исполнил несколько произведений итальянского композитора. Певец выразил сожаление о том, что "уходят такие люди", ведь в эти моменты "что-то пустеет в нашем музыкальном мире".
Напомним, итальянский певец Тото Кутуньо скончался 22 августа на 81-м году жизни в миланской больнице. В июле известный итальянский композитор отпраздновал юбилей. Менеджер Тото Кутуньо заявил, что на фоне продолжительной болезни певцу в последние месяцы становилось хуже.
ТАСС / Zuma / TASS