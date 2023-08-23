Убежит сверкая пятками: 6 ошибок на первом свидании, которые отпугнут любого мужчину

Первое свидание — это волнительный и страшный опыт для многих женщин. Мы хотим выглядеть лучше и вести себя идеально, но иногда не замечаем, что наши действия отпугивают мужчин. Но что именно? Рассказываем в материале ниже.

Слишком много говорит про своих бывших

Что отпугивает мужчин на первом свидании: советы женщинам. Фото © Shutterstock

На первом свидании с новым мужчиной, естественно, хочется показать себя с лучшей стороны и произвести хорошее впечатление. Но многие женщины делают ошибку, начиная говорить слишком много про бывших партнёров. Они рассказывают о прошлых отношениях, жалуются, как трудно было им после расставания. Это может создать у мужчины впечатление, что дама ещё не готова к новому с ним союзу и не пережила прошлое. Поэтому, если вы хотите, чтобы кавалер остался на свидании, лучше не вспоминать своих бывших и сосредоточиться на настоящем.

Женщина не уверена в себе

Одна из самых важных вещей на первом свидании — это самооценка. Если женщина не уверена в своей привлекательности и старается это замаскировать, то это тоже отпугивает потенциальных партнёров. Поэтому не стоит скрывать свои недостатки, лучше принимать себя такой, какая вы есть, и показывать лучшие качества.

Жалобы на жизнь

Какие ошибки допускают женщины на первом свидании. Фото © Shutterstock

Если на первом же свидании женщина начинает жаловаться на жизнь, то тут ни один психически здоровый мужчина не захочет приглашать мадам на второе. Никто не хочет слушать жалобы и негативные мысли — они приходят, чтобы провести время с женщиной, которая сможет поднять настроение и сделать день лучше. Познакомиться, отдохнуть от своих проблем. Поэтому, если у вас плохой день и вы хотите рассказать о проблемах, лучше отложить это на другое время.

С женщиной скучно разговаривать

Необходимо понимать, что на первом свидании крайне важно завести интересный и продуктивный разговор. Если женщина не может поддержать диалог или найти общие темы для разговора, это также отпугивает мужчин. Они делают вывод, что и сама девушка такая же заунывная, как беседы с ней. Поэтому перед свиданием можно подумать о темах для разговора, чтобы не было неловкого молчания.

Неуместное поведение женщины

Что делать, чтобы не отпугнуть мужчин на первом свидании. Фото © Shutterstock

На первом свидании важно быть сдержанным и, скажем прямо, не выпендриваться. Некоторые женщины могут вести себя неуместно: слишком откровенные разговоры, чрезмерно сексуальная одежда или агрессивное поведение в целом. Не секрет, что такое создаёт негативное впечатление о свидании и по большому счёту отпугивает мужчин.

Стеснительность

Особо стеснительные девушки мужчин тоже пугают. Кто-то может подумать, что женщина не заинтересована в нём или не хочет проводить время в его компании. Поэтому не стоит быть слишком закрытой — вместо этого лучше показать заинтересованность в мужчине.