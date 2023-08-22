Психолог предположил, почему в России стало больше одиноких

Количество одиноких людей трудоспособного возраста в России за два десятилетия увеличилось на 40%. Таковы данные Росстата, полученные по результатам переписи. Эта тенденция может быть связана с переходом людей в виртуальную реальность, считает психолог Александр Кичаев.

Он отметил, что россияне стали больше времени проводить дома. Сейчас даже необязательно ходить в магазин за продуктами, всё нужное можно заказать.

"Общение тоже происходит через мессенджеры, через сайты знакомств, через различные площадки по интересам", — сказал психолог в беседе с телеканалом "360".

К росту количества одиночек также приводит удалённая работа, считает эксперт. Кроме того, у молодёжи меняется мировоззрение, отношение к семейным ценностям. Сейчас многие предпочитают сами решать вопросы, которые раньше были семейным делом. К тому же для некоторых создание ячейки общества видится неким риском, нарушением зоны комфорта.

"И у них просто потребности в таких глубинных отношениях нет", — отметил Кичаев.

При этом психолог считает, что в определённый момент ситуация в обществе изменится, "культу интроверсии" придёт на смену потребность общаться. Пока же тенденция сохранится, уверен специалист.