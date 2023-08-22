Психолог предположил, почему в России стало больше одиноких
Психолог Кичаев объяснил рост количества одиноких уходом в виртуальность
Количество одиноких людей трудоспособного возраста в России за два десятилетия увеличилось на 40%. Таковы данные Росстата, полученные по результатам переписи. Эта тенденция может быть связана с переходом людей в виртуальную реальность, считает психолог Александр Кичаев.
Он отметил, что россияне стали больше времени проводить дома. Сейчас даже необязательно ходить в магазин за продуктами, всё нужное можно заказать.
"Общение тоже происходит через мессенджеры, через сайты знакомств, через различные площадки по интересам", — сказал психолог в беседе с телеканалом "360".
К росту количества одиночек также приводит удалённая работа, считает эксперт. Кроме того, у молодёжи меняется мировоззрение, отношение к семейным ценностям. Сейчас многие предпочитают сами решать вопросы, которые раньше были семейным делом. К тому же для некоторых создание ячейки общества видится неким риском, нарушением зоны комфорта.
"И у них просто потребности в таких глубинных отношениях нет", — отметил Кичаев.
При этом психолог считает, что в определённый момент ситуация в обществе изменится, "культу интроверсии" придёт на смену потребность общаться. Пока же тенденция сохранится, уверен специалист.
Ранее Лайф рассказывал о результатах опроса, согласно которому 42% россиян чувствуют себя одинокими людьми. При этом 20% довольны своим уединением.
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