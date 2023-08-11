Российским работодателям могут запретить увольнять одиноких родителей

Законопроект о запрете работодателю увольнять одиноких родителей с ребёнком до 16 лет внесли в Государственную думу глава Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищёв и Алексей Диденко (все от партии ЛДПР), а также другие депутаты фракции. Документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Депутаты предлагают внести изменения в статью 261 Трудового кодекса РФ "Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора". В пояснительной записке авторы отметили, что в ТК есть гарантия сохранения рабочего места для одинокого родителя, который воспитывает ребёнка до 14 лет.

Говоря о необходимости увеличить возраст, депутаты подчеркнули, что до 16 лет в основном дети учатся в школе и сдают госэкзамены. И принятие проекта будет способствовать созданию реальных условий для исполнения одинокими мамами и папами своих конституционных обязанностей по обеспечению получения их чадами основного общего образования.