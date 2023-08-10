Опрос: Каждый третий родитель хочет, чтобы ЕГЭ проверял искусственный интеллект

Каждый третий российский родитель (31%) хотел бы привлечь искусственный интеллект к проверке результатов ЕГЭ. По мнению опрошенных, большую роль в оценке итоговых работ играет человеческий фактор и это порой может стать причиной недобора целевого количества баллов для поступления.

Как сообщает URA.ru со ссылкой на исследование Skyeng, проверку второй части экзамена можно было доверить ИИ по аналогии с проверкой первой части компьютером. Это помогло бы снизить влияние человеческого фактора и свести разрыв в баллах к нулю.

"Если мы проверяем тестовую часть с помощью технологичных решений, то почему бы не доверить им проверку и второй части, а также устных и требующих письменного развёрнутого ответа заданий", — считает сооснователь школы Георгий Соловьёв.

Кстати, в 2023 году сдать Единый государственный экзамен на 300 баллов по трём предметам удалось 17 российским школьникам. 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ получили ещё 456 человек, а 100 баллов за один предмет набрали 7084 выпускника российских школ.