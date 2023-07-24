В Минобрнауки заявили, что в вузах трёх новых регионов РФ обучение будет очным

В ходе итогового заседания Комитета Госдумы по науке и высшему образованию министр также отметил, что занятия в вузах ДНР "по понятным причинам" пока будут проходить в дистанционном режиме. В новых регионах РФ находится около 30 вузов. В этом году они принимают абитуриентов по итогам вступительных испытаний. При этом желающие имели возможность сдать ЕГЭ. В образовательных учреждениях новых субъектов страны было выделено около 36 тысяч бюджетных мест.