В Минобрнауки заявили, что в вузах трёх новых регионов РФ обучение будет очным
Фальков: В трёх новых регионах РФ обучение в вузах планируют начать очно
Обучение в вузах Запорожской, Херсонской областей и ЛНР 1 сентября собираются начать в очном формате. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
В ходе итогового заседания Комитета Госдумы по науке и высшему образованию министр также отметил, что занятия в вузах ДНР "по понятным причинам" пока будут проходить в дистанционном режиме. В новых регионах РФ находится около 30 вузов. В этом году они принимают абитуриентов по итогам вступительных испытаний. При этом желающие имели возможность сдать ЕГЭ. В образовательных учреждениях новых субъектов страны было выделено около 36 тысяч бюджетных мест.
Ранее Лайф писал, что более 29 тысяч будущих первоклассников Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР до начала учебного года будут обеспечены школьными наборами.
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