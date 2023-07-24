Регион

Уведомления отключены

24 июля, 08:40

В Минобрнауки заявили, что в вузах трёх новых регионов РФ обучение будет очным

Фальков: В трёх новых регионах РФ обучение в вузах планируют начать очно

Обучение в вузах Запорожской, Херсонской областей и ЛНР 1 сентября собираются начать в очном формате. Об этом сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

В ходе итогового заседания Комитета Госдумы по науке и высшему образованию министр также отметил, что занятия в вузах ДНР "по понятным причинам" пока будут проходить в дистанционном режиме. В новых регионах РФ находится около 30 вузов. В этом году они принимают абитуриентов по итогам вступительных испытаний. При этом желающие имели возможность сдать ЕГЭ. В образовательных учреждениях новых субъектов страны было выделено около 36 тысяч бюджетных мест.

Госдума вернула школьникам серебряные медали

Госдума вернула школьникам серебряные медали

Ранее Лайф писал, что более 29 тысяч будущих первоклассников Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР до начала учебного года будут обеспечены школьными наборами.

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • Минобрнауки РФ
  • Образование
  • Общество
  • ДНР
  • ЛНР
  • Херсонская область
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров