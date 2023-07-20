Госдума вернула школьникам серебряные медали

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг проголосовали за принятие поправки о возвращении серебряных медалей для выпускников российских школ.

В соответствии с документом, ребята, окончившие школу всего с двумя оценками "хорошо" в аттестате, будут получать медаль "За особые успехи в учении" II степени (то есть серебряную медаль).