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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 15:17
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Госдума вернула школьникам серебряные медали

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг проголосовали за принятие поправки о возвращении серебряных медалей для выпускников российских школ.

В соответствии с документом, ребята, окончившие школу всего с двумя оценками "хорошо" в аттестате, будут получать медаль "За особые успехи в учении" II степени (то есть серебряную медаль).

О том, что серебряные медали вернутся в российские школы с нового учебного года, ранее сообщал министр просвещения Сергей Кравцов и даже демонстрировал, как будут выглядеть "возрождённые" награды. В ведомстве пообещали, что за серебряные медали российским школьникам будут добавлять баллы к результатам ЕГЭ.

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Напомним, что раньше золотая и серебряная медали давали абитуриентам некоторые преимущества во время поступления в вузы, но с 2010 года такой порядок был отменён — всех уравнял ЕГЭ.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина
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