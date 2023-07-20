Госдума вернула школьникам серебряные медали
Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг проголосовали за принятие поправки о возвращении серебряных медалей для выпускников российских школ.
В соответствии с документом, ребята, окончившие школу всего с двумя оценками "хорошо" в аттестате, будут получать медаль "За особые успехи в учении" II степени (то есть серебряную медаль).
О том, что серебряные медали вернутся в российские школы с нового учебного года, ранее сообщал министр просвещения Сергей Кравцов и даже демонстрировал, как будут выглядеть "возрождённые" награды. В ведомстве пообещали, что за серебряные медали российским школьникам будут добавлять баллы к результатам ЕГЭ.
Напомним, что раньше золотая и серебряная медали давали абитуриентам некоторые преимущества во время поступления в вузы, но с 2010 года такой порядок был отменён — всех уравнял ЕГЭ.
ТАСС / Сергей Бобылев