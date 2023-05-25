Клинический психолог объяснила, как серебряная медаль может превратиться в травму на всю жизнь

К награждению детей нужно подходить обстоятельно и с щепетильной осторожностью, поэтому возвращение в российские школы "медальной" системы требует от родителей дополнительной психологической подготовки. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась клинический психолог Ирина Коржаева.

Она пояснила, что в своё время отказаться от медалей в школах было правильным решением. К тому моменту у нас успела сформироваться система, при которой ребёнок начинал "работать на медаль" ещё до школы.

"Такие дети редко становятся счастливыми и успешными во взрослой жизни, так как гонка за достижениями, возложенная ответственность за родительское счастье делают из ребёнка "достигатора". Хорошо, если запал не иссякнет сразу после школы и молодой человек будет стремиться к чему-то "дальше-больше-лучше", пока не произойдёт личностного выгорания. Кроме того, у таких детей перманентный страх неудачи. Даже малейшая оплошность приводит к эмоциональной катастрофе вплоть до панических атак", — объясняет собеседница Лайфа.

А вот с серебряными медалистами ситуация ещё сложнее, предупреждает психолог. Родителям важно подумать, как преподнести это награду, чтобы вдохновить ребёнка, а не "раздавить его", особенно если в семье рассчитывали "на золото". У серебряных медалистов часто складывается комплекс, связанный с боязнью навсегда остаться на вторых ролях.

"Важно обеспечить награду смыслом, который будет важен и понятен ребёнку. Чтобы обезопасить детскую психику от необходимости исполнить мечты и надежды родителей. Такой подход позволит не только сохранить личность, но и её раскрывать", — добавила Ирина Коржаева.