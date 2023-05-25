Клинический психолог объяснила, как серебряная медаль может превратиться в травму на всю жизнь
Психолог Коржаева: Серебряная медаль может стать большим испытанием, чем золотая
Серебряная медаль может превратиться в травму на всю жизнь, если родители поведут себя неправильно. Фото © Агентства "Москва" / Кирилл Зыков
К награждению детей нужно подходить обстоятельно и с щепетильной осторожностью, поэтому возвращение в российские школы "медальной" системы требует от родителей дополнительной психологической подготовки. Таким мнением в беседе с Лайфом поделилась клинический психолог Ирина Коржаева.
Она пояснила, что в своё время отказаться от медалей в школах было правильным решением. К тому моменту у нас успела сформироваться система, при которой ребёнок начинал "работать на медаль" ещё до школы.
"Такие дети редко становятся счастливыми и успешными во взрослой жизни, так как гонка за достижениями, возложенная ответственность за родительское счастье делают из ребёнка "достигатора". Хорошо, если запал не иссякнет сразу после школы и молодой человек будет стремиться к чему-то "дальше-больше-лучше", пока не произойдёт личностного выгорания. Кроме того, у таких детей перманентный страх неудачи. Даже малейшая оплошность приводит к эмоциональной катастрофе вплоть до панических атак", — объясняет собеседница Лайфа.
А вот с серебряными медалистами ситуация ещё сложнее, предупреждает психолог. Родителям важно подумать, как преподнести это награду, чтобы вдохновить ребёнка, а не "раздавить его", особенно если в семье рассчитывали "на золото". У серебряных медалистов часто складывается комплекс, связанный с боязнью навсегда остаться на вторых ролях.
"Важно обеспечить награду смыслом, который будет важен и понятен ребёнку. Чтобы обезопасить детскую психику от необходимости исполнить мечты и надежды родителей. Такой подход позволит не только сохранить личность, но и её раскрывать", — добавила Ирина Коржаева.
Напомним, что раньше золотая и серебряная медали давали абитуриентам некоторые преимущества во время поступления в вузы, но с 2010 года такой порядок был отменён — всех уравнял ЕГЭ. В 2013 году в российских школах официально заменили золотые и серебряные медали на аттестаты с отличием, а позже вернули одну медаль — "За особые успехи в учении". Это медаль федерального уровня. Ранее в четверг стало известно, что серебряные медали возвращаются в российские школы.