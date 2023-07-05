В России посчитали всех стобалльников по итогам ЕГЭ

По его данным, 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ получили ещё 456 человек, а 100 баллов за один предмет набрали 7084 выпускника российских школ.

Ранее выпускница из Иркутской области, которая сдала ЕГЭ по математике на 100 баллов, поделилась секретами успеха. По словам Софьи Рябиченко, она готовилась даже без репетиторов — только с помощью онлайн-курсов, но зато уделяла тренировочным заданиям всё свободное время. А выпускник из города Елец Липецкой области Илья Шерстяных, набравший на ЕГЭ почти 300 баллов, назвал секретом успешной сдачи искренний интерес к выбранным предметам. По его словам, если по-настоящему влюбиться в русский язык, литературу или английский, то с подготовкой к экзамену не будет никаких проблем.