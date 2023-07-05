В России посчитали всех стобалльников по итогам ЕГЭ
Рособрнадзор: В 2023 году ЕГЭ на 300 баллов сдали 17 школьников
В 2023 году сдать Единый государственный экзамен на 300 баллов по трём предметам удалось семнадцати российским школьникам. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду, 5 июля, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его данным, 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ получили ещё 456 человек, а 100 баллов за один предмет набрали 7084 выпускника российских школ.
Ранее выпускница из Иркутской области, которая сдала ЕГЭ по математике на 100 баллов, поделилась секретами успеха. По словам Софьи Рябиченко, она готовилась даже без репетиторов — только с помощью онлайн-курсов, но зато уделяла тренировочным заданиям всё свободное время. А выпускник из города Елец Липецкой области Илья Шерстяных, набравший на ЕГЭ почти 300 баллов, назвал секретом успешной сдачи искренний интерес к выбранным предметам. По его словам, если по-настоящему влюбиться в русский язык, литературу или английский, то с подготовкой к экзамену не будет никаких проблем.
Агентство "Москва" / Сергей Киселёв