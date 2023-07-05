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5 июля, 08:53
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В России посчитали всех стобалльников по итогам ЕГЭ

Рособрнадзор: В 2023 году ЕГЭ на 300 баллов сдали 17 школьников

В 2023 году сдать Единый государственный экзамен на 300 баллов по трём предметам удалось семнадцати российским школьникам. Об этом сообщил на пресс-конференции в среду, 5 июля, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его данным, 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ получили ещё 456 человек, а 100 баллов за один предмет набрали 7084 выпускника российских школ.

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Ранее выпускница из Иркутской области, которая сдала ЕГЭ по математике на 100 баллов, поделилась секретами успеха. По словам Софьи Рябиченко, она готовилась даже без репетиторов — только с помощью онлайн-курсов, но зато уделяла тренировочным заданиям всё свободное время. А выпускник из города Елец Липецкой области Илья Шерстяных, набравший на ЕГЭ почти 300 баллов, назвал секретом успешной сдачи искренний интерес к выбранным предметам. По его словам, если по-настоящему влюбиться в русский язык, литературу или английский, то с подготовкой к экзамену не будет никаких проблем.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Марина Калегина
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