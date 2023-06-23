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23 июня, 12:30

Вассерман назвал два главных минуса ЕГЭ и рассказал, как предлагал превратить экзамен в игру

Депутат Вассерман: Подготовка к ЕГЭ — это зазубривание фактов без малейшего понимания сути

Систему ЕГЭ нужно доработать, включив в него вопросы не только на знание, но и на понимание предмета. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу член Комитета Госдумы по просвещению, известный интеллектуал Анатолий Вассерман. Он рассказал, что, когда система Единого госэкзамена только обсуждалась, в него предлагалось включить элементы интеллектуальных игр, но эта идея развития так и не получила.

"И всё потому, что уже многие годы в странах, которые называют себя развитыми, шёл отказ образования от цели понимания закономерности, а вместо этого простое зазубривание фактов без малейшего понимания сути", приводит слова Вассермана NEWS.ru.

Ещё одной проблемой ЕГЭ он назвал нервозность. Всё выстроено таким образом, что экзаменация вызывает у школьников дикий стресс. По мнению депутата, в этом состоит ещё один колоссальный минус, от которого хорошо бы избавиться.

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Напомним, что предложения об отмене ЕГЭ звучат давно. А сегодня, 23 июня, депутаты от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму соответствующий законопроект. Парламентарии предлагают вернуть в школы классические экзамены.

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LIFE / Владимир Суворов

Марина Калегина
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