В Госдуму сегодня внесут закон о замене ЕГЭ на классические экзамены

Депутаты от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму проект закона об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы. Они предлагают внести изменения в закон "Об образовании в РФ". Об этом в телеграм-канале заявил заместитель руководителя фракции и председатель Комитета ГД по труду Ярослав Нилов.

"ЕГЭ отменить в пользу классических экзаменов. В законопроекте ЛДПР, который сегодня вносим в Госдуму, подробно прописан механизм перехода к более совершенной системе оценки знаний выпускников", — написал он.

Депутаты предлагают ЕГЭ заменить госэкзаменами, которые выпускники будут сдавать по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы. Авторы законопроекта считают, что формат нынешнего тестирования неэффективен, поскольку не отражает реального уровня знаний школьников. Так, число учащихся по всей стране, которые набрали 300 баллов, сильно снизилось.

По мнению депутатов, ЕГЭ уже давно себя изжил как инструмент оценки знаний. Если же принять предложение фракции, то получится проводить "более качественный отбор среди кандидатов на поступление" в вузы. Вместе с тем это предоставит стране более высококвалифицированных специалистов, указывается в пояснительной записке. В случае принятия закона новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.