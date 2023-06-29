Набравший почти 300 баллов на ЕГЭ школьник поделился нюансами подготовки

Выпускник из города Елец Липецкой области Илья Шерстяных, набравший почти 300 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), рассказал о том, как готовился. Юноша учился в профильном физико-математическом классе, однако оказался весьма успешным и в гуманитарных предметах. Так, например, он получил 100 баллов по русскому языку.

"Казалось, что там есть только правила. Они как-то работают, а почему — непонятно. Но когда я начал им заниматься, осознал, что это тоже очень интересно. Я нашёл логические связи в этих правилах, и мне стало проще всё запомнить", — поделился Илья в беседе с kp.ru.

По математике и физике школьник также получил хорошие результаты — 86 баллов за первый и 97 за второй предмет. Таким образом, после трёх экзаменов в его "копилке" оказалось 283 балла. При этом Илья признался, что экзамен по математике стал самым сложным, ведь там были задачи, близкие к олимпиадному уровню.

Своим секретом успеха выпускник называет искренний интерес к предмету.

"Моя мотивация складывается из интереса к наукам. За многие задачи я садился просто так, для себя. Написание ЕГЭ не было главной целью. Правда, мне любопытно всё, что происходит", — отмечает Илья.

Юноша добавил, что в ходе подготовки к ЕГЭ ходил к репетиторам, но порой пропускал занятия. В октябре прошлого года он приступил к "штудированию" справочников и двигался в спокойном темпе. Основная подготовка заключалась в просмотре видеоуроков, которые находятся в свободном доступе. Также Илья читал учебники, изданные составителями экзаменов. Выпускнику осталось сдать информатику, а для дальнейшей учёбы он планирует выбрать направление, связанное с термоядерным синтезом или лазерными технологиями. Тем, кому только предстоит сдавать ЕГЭ, Илья дал полезный совет.

"Конечно, я бы посоветовал начинать готовиться не в последние недели. Чуть-чуть пораньше. В принципе, к любому предмету можно подготовиться за полгода. Но тогда нужно усердно работать. А если начинать, например, в 10-м классе, тогда можно заниматься не в убыток себе, полноценно отдыхая", — отметил будущий студент.