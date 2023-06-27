Школьница раскрыла секрет сдачи ЕГЭ на 100 баллов

Выпускница из Шелеховского района Иркутской области Софья Рябиченко всегда была прилежной и способной ученицей, и мало кто сомневался в том, что у неё будет хороший результат на ЕГЭ по математике. Но даже самые большие оптимисты не ожидали, что ей удастся набрать 100 баллов из 100 возможных. Софья рассказала о том, как ей удалось добиться такого впечатляющего результата.

"У меня с первого класса были хорошие оценки. Четвёрки иногда получала по окружающему миру. Но по математике всегда только "пять". Я очень люблю этот предмет. Формулы, примеры и задачи — всё это очень интересно и увлекательно! С удовольствием всегда принимала участие и в школьных олимпиадах", — поделилась выпускница в беседе с корреспондентом kp.ru.

Готовиться к экзамену Софья начала ещё во время летних каникул перед 11-м классом. По совету своей учительницы девушка уделила подготовке почти всё своё свободное время. К помощи репетиторов она не прибегала, но использовала при подготовке онлайн-курсы, а ещё просматривала вебинары по решению некоторых задач. И перед самим экзаменом девушка немало понервничала, опасаясь, что ей попадётся именно тот раздел, который она повторяла меньше прочих, или что от волнения из головы выветрятся способ решать попавшуюся задачу или важная формула.

"Во время экзамена волнение ушло. Я представила, что это обычный срез знаний, которые часто проходят у нас в школе. Когда я вышла с экзамена, и вовсе показалось, что попался лёгкий вариант. Я понимала, что практически все задания решила верно. И если я где-то и допустила ошибку, то только из-за невнимательности. И была очень рада, когда увидела, что у меня 100 баллов! На пробных испытаниях набирала максимум 95", — поделилась своей радостью Софья.