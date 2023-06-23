Депутат назвал три причины, почему отменять ЕГЭ пока не стоит

Депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин призвал тщательнее проработать вопрос об отмене Единого государственного экзамена и назвал Лайфу три причины, почему пока рано менять ЕГЭ на другую форму аттестации.

Чаплин уверен, что сначала нужно проработать вопрос более эффективной альтернативы с учётом особенностей развития современного поколения детей. Во-вторых, по мнению парламентария, для самих школьников переход с одной формы экзамена на другую нужно сделать максимально "безболезненным".

"Сейчас учится целое поколение, которое готовится к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, то есть начиная с пятого класса ребят тестируют по этой системе. И переход в другой формат должен быть плавным и безболезненным, точно не в один день", — подчеркнул депутат.

Третья причина, почему отменять ЕГЭ пока не стоит, в равных возможностях, которые экзамен даёт детям из разных регионов РФ при поступлении в ведущие вузы страны.

"Например, в московских университетах мы видим огромное количество ребят из отдалённых регионов России, которые учатся на бюджете. Безусловно, классические экзамены, как это было ранее, освобождают нас от технических неполадок, и для ребят это не настолько нервно. Но как прийти к тому, чтобы все были на равных условиях?" — задаётся вопросом Чаплин.