Депутат назвал три причины, почему отменять ЕГЭ пока не стоит
Депутат Чаплин призвал тщательнее проработать вопрос об отмене ЕГЭ
Депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин призвал тщательнее проработать вопрос об отмене Единого государственного экзамена и назвал Лайфу три причины, почему пока рано менять ЕГЭ на другую форму аттестации.
Чаплин уверен, что сначала нужно проработать вопрос более эффективной альтернативы с учётом особенностей развития современного поколения детей. Во-вторых, по мнению парламентария, для самих школьников переход с одной формы экзамена на другую нужно сделать максимально "безболезненным".
"Сейчас учится целое поколение, которое готовится к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, то есть начиная с пятого класса ребят тестируют по этой системе. И переход в другой формат должен быть плавным и безболезненным, точно не в один день", — подчеркнул депутат.
Третья причина, почему отменять ЕГЭ пока не стоит, в равных возможностях, которые экзамен даёт детям из разных регионов РФ при поступлении в ведущие вузы страны.
"Например, в московских университетах мы видим огромное количество ребят из отдалённых регионов России, которые учатся на бюджете. Безусловно, классические экзамены, как это было ранее, освобождают нас от технических неполадок, и для ребят это не настолько нервно. Но как прийти к тому, чтобы все были на равных условиях?" — задаётся вопросом Чаплин.
Напомним, что предложения об отмене ЕГЭ звучат давно. А сегодня, 23 июня, депутаты от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение в Госдуму соответствующий законопроект. Парламентарии предлагают вернуть в школы классические экзамены.
ТАСС / Владимир Смирнов