Опрос: 42% россиян назвали себя одинокими, но многим из них это даже нравится

Не менее 42% россиян, согласно проведённому опросу, чувствуют себя одинокими, а вот четверть, наоборот, мечтают хоть иногда оставаться совсем одни. Результатами такого исследования поделились с Лайфом коллеги из kp.ru.

Треть опрошенных уточняют, что чувствуют себя одинокими "непостоянно, но очень часто". Интересно, что 20% вполне довольны своим уединением и чувствуют себя в изоляции очень хорошо, а вот 16% респондентов признались, что их одиночество огорчает и они стараются с ним бороться. Среди самых распространённых способов россияне назвали новое хобби или поиск друзей.

А вот 26% опрошенных и вовсе говорят, что порой устают от своего окружения и чрезмерного общения, остаться наедине с собой — для них несбыточная мечта.

Ранее учёные заявили о риске ранней смерти из-за одиночества. Если быть точнее, люди без социального взаимодействия реже соблюдают здоровую диету, не всегда ведут здоровый образ жизни — они чаще курят и злоупотребляют алкоголем. То есть непосредственной причиной являются вредные привычки, вызванные одиночеством.