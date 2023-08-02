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2 августа, 16:14

Опрос: 42% россиян назвали себя одинокими, но многим из них это даже нравится

Не менее 42% россиян, согласно проведённому опросу, чувствуют себя одинокими, а вот четверть, наоборот, мечтают хоть иногда оставаться совсем одни. Результатами такого исследования поделились с Лайфом коллеги из kp.ru.

Бесславно и в одиночестве: Трагичный конец жизни любимых актёров из старых советских фильмов

Бесславно и в одиночестве: Трагичный конец жизни любимых актёров из старых советских фильмов

Треть опрошенных уточняют, что чувствуют себя одинокими "непостоянно, но очень часто". Интересно, что 20% вполне довольны своим уединением и чувствуют себя в изоляции очень хорошо, а вот 16% респондентов признались, что их одиночество огорчает и они стараются с ним бороться. Среди самых распространённых способов россияне назвали новое хобби или поиск друзей.

А вот 26% опрошенных и вовсе говорят, что порой устают от своего окружения и чрезмерного общения, остаться наедине с собой — для них несбыточная мечта.

Почему не получается выйти замуж: 7 самых грубых женских ошибок, пророчащих бездетную старость в одиночестве

Почему не получается выйти замуж: 7 самых грубых женских ошибок, пророчащих бездетную старость в одиночестве

Ранее учёные заявили о риске ранней смерти из-за одиночества. Если быть точнее, люди без социального взаимодействия реже соблюдают здоровую диету, не всегда ведут здоровый образ жизни — они чаще курят и злоупотребляют алкоголем. То есть непосредственной причиной являются вредные привычки, вызванные одиночеством.

Большинство людей нуждается если не в социуме, то хотя бы в контакте с близкими людьми. Учёными установлено, что одиночество влияет на организм точно так же, как и голод: приводит к нехватке энергии и влияет на гормональный уровень.

Обложка ©

Daniil Onischenko / Unsplash

Марина Калегина
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