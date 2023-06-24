Учёные заявили о риске ранней смерти из-за одиночества

У одиноких людей намного выше риск преждевременной смерти от различных причин. К такому выводу пришли учёные Харбинского университета, а результаты их исследования опубликовал научный журнал Nature Human Behaviour.

Специалисты провели метаанализ 90 исследований данных более чем двух миллионов людей по всему миру. Конкретных причин того, почему именно одинокие могут умереть преждевременно, пока не приводится. Однако есть мнение о том, что люди без социального взаимодействия реже соблюдают здоровую диету, не всегда ведут здоровый образ жизни — они чаще курят и злоупотребляют алкоголем.

Согласно данным специалистов, иммунная система у одиноких людей гораздо слабее. У них часто возникают воспалительные процессы в организме. Кроме того, такие люди реже пользуются медицинской помощью просто потому, что о них некому заботиться.

Авторы исследования подчеркнули, что их выводы имеют недостатки. Они анализировали данные о людях из богатых стран, где одинокий человек способен выжить самостоятельно.