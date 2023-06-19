Регион

Уведомления отключены

19 июня, 13:23

Финские учёные нашли неожиданную причину, почему совы умирают раньше жаворонков

CI: Совы умирают раньше жаворонков из-за курения и употребления алкоголя

Любители раннего пробуждения живут дольше тех, кто привык просыпаться после обеда. И дело тут вовсе не в суточном ритме, а в злоупотреблении вредными привычками. К такому выводу пришли учёные из Финского института профессиональной медицины по итогам эксперимента, который длился 37 лет. Результаты масштабного исследования появились в журнале Chronobiology International.

В эксперименте, начавшемся в 1981 году, участвовали около 23 тысяч близнецов, 43% из которых считали себя совами. Всё это время специалисты собирали об участниках все необходимые данные: образ жизни, индекс массы тела, образование, привычки и прочее.

Диетолог дала четыре правила, которые позволят совместить поздний ужин и сладкий сон

Диетолог дала четыре правила, которые позволят совместить поздний ужин и сладкий сон

Как оказалось, жаворонки живут дольше сов на 9%. Однако дело не в том, кто и когда ложится спать. Специалисты выяснили, что жизнь сов короче, потому что они больше и чаще употребляли алкоголь и курили. Если при анализе не учитывать вредные привычки, то разницы в продолжительности жизни сов и жаворонков нет. Исследователи отметили, что употребление многих психотропных веществ возбуждает нервную систему и человек готов продолжать веселье до утра. Этот фактор следует учитывать для верного определения индивидуальной особенности суточных ритмов организма.

Ранее Лайф писал, что "лунное молоко" помогает людям, страдающим бессонницей. В России наиболее популярен вариант напитка, состоящий из тёплого молока, мёда, корицы либо ромашки. Само по себе тёплое молоко обладает успокаивающим эффектом, поэтому его употребление на ночь помогает быстрее заснуть.

Сомнолог сравнила зимнее время с летним и рассказала, какое лучше

Сомнолог сравнила зимнее время с летним и рассказала, какое лучше

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров