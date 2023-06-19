Финские учёные нашли неожиданную причину, почему совы умирают раньше жаворонков

Любители раннего пробуждения живут дольше тех, кто привык просыпаться после обеда. И дело тут вовсе не в суточном ритме, а в злоупотреблении вредными привычками. К такому выводу пришли учёные из Финского института профессиональной медицины по итогам эксперимента, который длился 37 лет. Результаты масштабного исследования появились в журнале Chronobiology International.

В эксперименте, начавшемся в 1981 году, участвовали около 23 тысяч близнецов, 43% из которых считали себя совами. Всё это время специалисты собирали об участниках все необходимые данные: образ жизни, индекс массы тела, образование, привычки и прочее.

Как оказалось, жаворонки живут дольше сов на 9%. Однако дело не в том, кто и когда ложится спать. Специалисты выяснили, что жизнь сов короче, потому что они больше и чаще употребляли алкоголь и курили. Если при анализе не учитывать вредные привычки, то разницы в продолжительности жизни сов и жаворонков нет. Исследователи отметили, что употребление многих психотропных веществ возбуждает нервную систему и человек готов продолжать веселье до утра. Этот фактор следует учитывать для верного определения индивидуальной особенности суточных ритмов организма.