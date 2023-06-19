Сомнолог сравнила зимнее время с летним и рассказала, какое лучше

С точки зрения сомнологии — науки о правильном и здоровом сне — нынешнее зимнее время наиболее оптимально для человека. Перевод часов — огромный стресс, ведь наносится удар по организму. Перестроиться можно, но требуется время. Об этом в беседе с kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, консультант по сну BabySleep, невролог-сомнолог Ирина Завалко.

"Начнём с того, что перевод часов дважды в год создаёт регулярный стресс, особенно весной, когда время переводится на час вперёд, а значит, приходится раньше вставать. А это чувствительный удар по организму — и по сердечно-сосудистой, и по нервной, и по эндокринной системе, то есть страдает обмен веществ, гормональный фон и так далее", — подчеркнула специалист.

Причём это касается и детей, и взрослых. Режим сна можно перестроить за несколько дней, но системам организма требуется больше времени, чтобы привыкнуть к нему. Весь этот стресс, считает сомнолог, явно придуман ради экономии на энергоресурсах, но нынешний ритм отличается от того, который был 30–40 лет назад. Теперь в основном люди находятся в помещении, спать ложатся поздно, а многие и вовсе работают по ночам. К тому же появилось множество развлекательных ночных заведений. Получается, подчеркнула Завалко, экономия сомнительная, а вот стресс реальный.

Эксперт также объяснила, что в большей части России самое неприятное — световой день в осенне-зимний период. С точки зрения сомнологии важно, чтобы человек не вставал затемно. Другое дело — пробуждение пасмурным утром, что позволяет настроить организм на работу, синхронизировать циркадные ритмы и биологические часы. И ранее было тяжело переносить летнее время в осенне-зимний период, поскольку светало на час позже, а работа и учёба начинались до рассвета.

"Поэтому зимнее время в нашем случае куда предпочтительнее — человеку важно увидеть утро, даже если оно и пасмурное. А летом у нас везде, как правило, рано светает и поздно темнеет, поэтому время тут непринципиально. Важно думать о том, что будет осенью и зимой", — резюмировала эксперт.