Вассерман выступил против возврата летнего времени
Вассерман выступил против законопроекта о возврате летнего времени
Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил против возврата летнего времени и заявил, что не поддержит соответствующий законопроект. Парламентарий отметил, что данное предложение соотечественники воспримут по-разному. По его мнению, значительная часть москвичей будет за, а вот большая часть жителей других регионов, вероятнее всего, будет против.
"Я буду голосовать против такого предложения, поскольку экономия на освещении настолько мала по сравнению с общим нынешним энергопотреблением, что вряд ли есть смысл ради неё возиться. <...> Но я совершенно однозначно против переходов на летнее и зимнее время, потому что игра не стоит свеч", — сказал Вассерман в беседе с "Газетой.ru".
Вместо этого, как заявил депутат, он поддерживает отмену декрета 1930 года, который делает время на час опережающим поясное время по всей территории России.
Ранее стало известно, что 21 июня в Госдуме будет рассматриваться законопроект о переходе на летнее время. Об этом депутат Михаил Матвеев сообщил в телеграм-канале и провёл опрос среди своих подписчиков. Пока большинство проголосовали против.
Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей