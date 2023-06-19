Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 июня 2023, 13:35

Вассерман выступил против возврата летнего времени

Вассерман выступил против законопроекта о возврате летнего времени

Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил против возврата летнего времени и заявил, что не поддержит соответствующий законопроект. Парламентарий отметил, что данное предложение соотечественники воспримут по-разному. По его мнению, значительная часть москвичей будет за, а вот большая часть жителей других регионов, вероятнее всего, будет против.

"Я буду голосовать против такого предложения, поскольку экономия на освещении настолько мала по сравнению с общим нынешним энергопотреблением, что вряд ли есть смысл ради неё возиться. <...> Но я совершенно однозначно против переходов на летнее и зимнее время, потому что игра не стоит свеч", — сказал Вассерман в беседе с "Газетой.ru".

Вместо этого, как заявил депутат, он поддерживает отмену декрета 1930 года, который делает время на час опережающим поясное время по всей территории России.

Россияне рассказали, по какому времени хотят жить – зимнему или летнему
Россияне рассказали, по какому времени хотят жить – зимнему или летнему

Ранее стало известно, что 21 июня в Госдуме будет рассматриваться законопроект о переходе на летнее время. Об этом депутат Михаил Матвеев сообщил в телеграм-канале и провёл опрос среди своих подписчиков. Пока большинство проголосовали против.

BannerImage

Агентство городских новостей "Москва" / Ведяшкин Сергей

Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Анатолий Вассерман
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar