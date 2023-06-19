В Госдуму внесут законопроект о возврате перехода на летнее время

В день летнего солнцестояния, 21 июня, в Госдуму внесут законопроект о возврате переходов на летнее время в России. Об этом рассказал депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Политик уточнил, что это подразумевает перевод часов на час вперёд с конца марта по октябрь.

"Законопроект о возврате переходов на "летнее время" будет внесён в Госдуму в день летнего солнцестояния, 21 июня", — написал он в телеграм-канале.

К своей публикации депутат прикрепил опрос "Поддерживаете ли вы использование "летнего времени" (+1 час с конца марта по октябрь)?" По данным на 10:52, проголосовало 1969 человек. 43% высказались "за", а 57% — "против". А что ни в коем случае нельзя делать в день летнего солнцестояния и почему 21 июня 2023 года надо загадать желание, читайте на Лайфе.