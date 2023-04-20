Кабмин не стал поддерживать законопроект о переходе на летнее время
Российский кабмин не стал поддерживать законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата от КПРФ Михаила Матвеева. В заключении говорится, что нет информации об объёмах и источниках финансирования "соответствующих расходов".
Кроме того, в материалах не рассмотрены необходимые технологические и организационные мероприятия, уточняет РИА "Новости".
Лайф напоминает, что Матвеев в середине февраля предлагал вернуть переход на зимнее и летнее время. По его мнению, это поможет приспособиться к смене времён года и побороть стресс в межсезонье. При этом парламентарий отметил, что есть вопросы поважнее. Между тем опрос показал, что большинству россиян всё равно, по какому времени жить.
ТАСС / Владимир Смирнов