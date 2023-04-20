КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 09:26

Кабмин не стал поддерживать законопроект о переходе на летнее время

Российский кабмин не стал поддерживать законопроект о переходе на летнее и зимнее время депутата от КПРФ Михаила Матвеева. В заключении говорится, что нет информации об объёмах и источниках финансирования "соответствующих расходов".

Кроме того, в материалах не рассмотрены необходимые технологические и организационные мероприятия, уточняет РИА "Новости".

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Лайф напоминает, что Матвеев в середине февраля предлагал вернуть переход на зимнее и летнее время. По его мнению, это поможет приспособиться к смене времён года и побороть стресс в межсезонье. При этом парламентарий отметил, что есть вопросы поважнее. Между тем опрос показал, что большинству россиян всё равно, по какому времени жить.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Осипов
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