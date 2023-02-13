Предложивший вернуть летнее и зимнее время депутат заявил, что есть вопросы поважнее

Предложивший вернуть в РФ переход на зимнее и летнее время депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил, что сейчас у парламентариев есть более важные дела. Об этом он заявил в беседе с "Газетой.ru".

"Я сразу отвечу критикам, которые считают, что депутатам нечем заняться и что кроме как крутить стрелки есть дела поважнее. Я с этим абсолютно согласен. Я считаю, что есть и более важные вопросы, чем возврат летнего времени", — отметил депутат.

При этом Матвеев подчеркнул, что данный вопрос также волнует россиян. Перевод времени поможет приспособиться к смене сезона, уверен парламентарий. По его мнению, сдвиг стрелок часов не доставит стресса организму, а принесёт только пользу.

"Если говорить о пожилых людях, то они, как правило, на работу не ходят. Они могут спать, сколько их организм хочет, а проснувшись, посмотреть на часы и определить, сколько сейчас времени", — считает Матвеев.

По его словам, детям и работающим людям может понадобиться пару дней для перестройки. Это не такая большая потеря по сравнению с теми "плечами, которые получает организм", подчеркнул парламентарий. Он добавил, что возврат перехода на летнее время потребует только небольших технических расходов.