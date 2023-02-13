В Госдуме захотели вернуть переход на летнее и зимнее время
Депутат Матвеев отправил в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время
В Госдуме захотели вернуть переход на летнее и зимнее время, соответствующий законопроект депутат Михаил Матвеев отправил на одобрение правительства.
"Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение Правительства РФ", — написал он в телеграм-канале, приложив соответствующие документы.
В комментариях к его публикации большинство граждан задаются вопросом: неужели в стране больше нет других проблем, а оппоненты им отвечают, что "лето в России и так короткое, чтобы светом разбрасываться", поэтому законопроект как нельзя кстати.
"А как проблема перевода времени мешает решению других проблем, можно у Вас узнать? Только поподробнее, чтоб понятно было", — пишет читательница телеграм-канала.
"Я думала, что такой дурдом с переводом часов туда-сюда больше не повторится", — говорит другая.
"Уже по первым комментариям понятно, что большинство людей против возвращения этого издевательства", — отмечает ещё один комментатор.
"Очень надоело летом проводить вечера в темноте, дома под электрическими лампочками и не спать ночью от сияющего солнца", — отвечает им другой читатель.
Напомним, что в России впервые переход на сезонное время состоялся ещё в 1917 году. Потом страна вернулась к поясному времени, и снова переводить стрелки часов начали с 1981 года. В 2011 году переход на летнее/зимнее время был отменён, однако время стало опережать астрономическое на два часа, что вызывало у россиян неудобства. Тогда в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе на зимнее время. В большинстве регионов часы были переведены на час назад — по этому времени мы сейчас и живём.
Многие врачи считают вредным для здоровья переход на летнее или зимнее время, а ряд экспертов в области экономики утверждают, что существенной экономии от перевода стрелок нет, поэтому и возвращаться к нему нецелесообразно.
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