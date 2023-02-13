В Госдуме захотели вернуть переход на летнее и зимнее время, соответствующий законопроект депутат Михаил Матвеев отправил на одобрение правительства.

"Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение Правительства РФ", — написал он в телеграм-канале, приложив соответствующие документы.

В комментариях к его публикации большинство граждан задаются вопросом: неужели в стране больше нет других проблем, а оппоненты им отвечают, что "лето в России и так короткое, чтобы светом разбрасываться", поэтому законопроект как нельзя кстати.

"А как проблема перевода времени мешает решению других проблем, можно у Вас узнать? Только поподробнее, чтоб понятно было", — пишет читательница телеграм-канала.

"Я думала, что такой дурдом с переводом часов туда-сюда больше не повторится", — говорит другая.

"Уже по первым комментариям понятно, что большинство людей против возвращения этого издевательства", — отмечает ещё один комментатор.

"Очень надоело летом проводить вечера в темноте, дома под электрическими лампочками и не спать ночью от сияющего солнца", — отвечает им другой читатель.