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Регион
Опубликовано 13 февраля 2023, 15:13

В Госдуме захотели вернуть переход на летнее и зимнее время

Депутат Матвеев отправил в правительство законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время

В Госдуме захотели вернуть переход на летнее и зимнее время, соответствующий законопроект депутат Михаил Матвеев отправил на одобрение правительства.

"Законопроект о возврате летнего времени (сезонных переходов) сегодня отправлен на заключение Правительства РФ", — написал он в телеграм-канале, приложив соответствующие документы.

В комментариях к его публикации большинство граждан задаются вопросом: неужели в стране больше нет других проблем, а оппоненты им отвечают, что "лето в России и так короткое, чтобы светом разбрасываться", поэтому законопроект как нельзя кстати.

"А как проблема перевода времени мешает решению других проблем, можно у Вас узнать? Только поподробнее, чтоб понятно было", — пишет читательница телеграм-канала.

"Я думала, что такой дурдом с переводом часов туда-сюда больше не повторится", говорит другая.

"Уже по первым комментариям понятно, что большинство людей против возвращения этого издевательства", отмечает ещё один комментатор.

"Очень надоело летом проводить вечера в темноте, дома под электрическими лампочками и не спать ночью от сияющего солнца", отвечает им другой читатель.

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Напомним, что в России впервые переход на сезонное время состоялся ещё в 1917 году. Потом страна вернулась к поясному времени, и снова переводить стрелки часов начали с 1981 года. В 2011 году переход на летнее/зимнее время был отменён, однако время стало опережать астрономическое на два часа, что вызывало у россиян неудобства. Тогда в 2014 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о переходе на зимнее время. В большинстве регионов часы были переведены на час назад — по этому времени мы сейчас и живём.

Многие врачи считают вредным для здоровья переход на летнее или зимнее время, а ряд экспертов в области экономики утверждают, что существенной экономии от перевода стрелок нет, поэтому и возвращаться к нему нецелесообразно.

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Александра Вишнякова
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