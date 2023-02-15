Россияне рассказали, по какому времени хотят жить – зимнему или летнему

Большинству россиян (35%) всё равно, по какому времени жить, — по летнему или по зимнему. Об этом пишет RT, ссылаясь на опрос, проведённый аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob, в котором поучаствовало 1600 сограждан.

20% респондентов признались, что хотели бы вернуть сезонное время с переводом часов весной и осенью. А 29% опрошенных вполне довольны утверждённому сейчас зимнему времяисчислению, и лишь 6% изъявили желание жить по летнему. Затруднились ответить 10%.

Снова вернуться к традиции перевода стрелок часов хотели бы россияне старше 45 лет (25%), при этом в сравнении с данными опроса за 2021 год стало больше тех, кто хочет оставить всё как есть.