Названы причины, по которым секс для пары может отойти на второе место

В длительных отношениях со временем может пропадать интерес к частому сексу. Это может объясняться привыканием и изменением стадии отношений. Данный процесс совершенно нормален, считает психолог Екатерина Иванова.

"Когда высокий уровень сексуальной активности продолжается в течение длительного времени, в какой-то момент возникает усталость от этого ритма. Эта сфера становится более привычной", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт считает нормальным, когда секс переходит из стадии бурного в более спокойный режим. Близость может стать более редкой также из-за изменения стадии отношений. Пара становится ближе эмоционально и уделяет больше времени гармоничным отношениям, чем сексу.

Причинами сокращения интимной близости могут также быть банальные стресс и усталость, медицинские показатели, гормональные и возрастные изменения, депрессия. Кроме того, влиять на ситуацию может кризис в отношениях пары и личные переживания мужчины или женщины. Решить проблему помогут откровенные разговоры и проработка ситуации.