Учёные выяснили, какой тип секса улучшает сон

Партнёрский секс с достижением оргазма положительно влияет на организм и улучшает сон человека. К такому выводу пришли учёные из Гронингенского университета, результаты их исследования публикует научный журнал Journal of Sleep Research.

Эксперты провели исследование, в котором приняли участие более 250 человек. Перед началом эксперимента они ответили на вопросы об интимной жизни и в течение двух недель вели специальные дневники. Результаты показали, что оргазм для представителей обоих полов является фактором улучшения сна, а вот его отсутствие действует наоборот.

Примечательно, что это касается только секса с партнёром — половые акты без оргазма и мастурбация с приятным окончанием и без него не оказали положительного влияния на сон.