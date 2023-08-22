Психолог на примере Билла Гейтса объяснила, как ленивые ученики вырастают в успешных людей

Часто ленивые ученики становятся успешными и знаменитыми людьми, поскольку ещё в школьные годы они начинают находить способы для обхода системы и делать всё с первого раза. Об этом рассказала бизнес-психолог Анна Липкина в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

На днях американский предприниматель и миллиардер Билл Гейтс в эфире подкаста Unconfuse Me поделился, что в школьные годы много ленился и считал математику неинтересным предметом. При этом чем меньше маленький Гейтс занимался, тем лучше ему давалась учёба.

"Ленивые люди часто бывают креативными и изобретательными. Вместо того чтобы идти по правилам и заучивать школьные параграфы, они ищут способы обойти систему. При этом они делают всё хорошо с первого раза, потому что им лень переделывать", — сказала Липкина.

И такой подход помогает ленивым людям сконцентрироваться на самом важном. Они хорошо расставляют приоритеты, выполняют главные задачи качественно, стараясь делегировать менее нужные дела. При этом психолог обратила внимание на то, что многие лентяи на самом деле так и остались лежать на диванах. Чаще всего становятся успешными те, кто старался и учился в школе, но подобные истории менее привлекательны для общественности.