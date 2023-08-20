Во Всемирный день лени врачи пояснили, откуда она берётся

Появление лени может быть связано с защитной функцией психики, которая таким способом пытается оградить человека от необязательного труда. Однако в некоторых случаях причина её появления не только в обычной усталости, но и в психологических проблемах, предупредили специалисты Департамента здравоохранения Москвы.

"Факторы, влияющие на появление лени, могут быть разнообразны. Изменение длительности светового дня, например, может оказывать влияние на уровень энергии и настроения человека", — приводит РИА "Новости" слова главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного Департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

Усталость и апатию во время цветения растений могут испытывать и аллергики, страдающие от реакций на пыльцу. А в летний период может возникать "тепловая лень", для борьбы с которой следует пить достаточно воды и хорошо высыпаться. Однако иногда нежелание что-либо делать может объясняться и психологическими проблемами.

"За ленью также могут скрываться и более тонкие проблемы: страхи и комплексы, когда желание действовать подавляется неосознанным страхом провала или даже страхом успеха", — пояснил главный психиатр Москвы, главврач психиатрической больницы имени Алексеева Георгий Костюк.

В первом случае речь идёт о выученной беспомощности, а во втором — о синдроме самозванца. Кроме того, лень может быть вызвана невротическими расстройствами, депрессивными эпизодами и прочими нарушениями работы психики, забирающими у человека энергию.