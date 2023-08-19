Всемирный день лени, День воздушного флота России, день рождения Чебурашки: праздники и приметы 20 августа Сегодня, 20 августа 2023 года, в России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто имеет отношение к небу и полётам. А ещё в этот день в шутку чествуют любителей подольше полежать на диване и поменьше поработать. 18 августа, 21:01 Freepik / free-photo

День воздушного флота России

20 августа — День воздушного флота России. Фото © Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия

Сегодня, 20 августа, отмечается профессиональный праздник — День воздушного флота России. Вот несколько фактов о нём: профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры;

учреждён в 1992 году постановлением Президиума Верховного Совета;

отмечается ежегодно в третье воскресенье августа;

в 2023 году выпадает на 20 августа;

в этот день проходят показательные полёты и другие праздничные мероприятия.

История российской авиации насчитывает уже более века. Интерес к полётам появился, когда стало возможно их практическое применение. В 1908 году был основан Всероссийский аэроклуб. Через два года поднялись в небо первые отечественные самолёты конструкции Александра Кудашева, Игоря Сикорского, Якова Гаккеля. В 1912–1913 годах под руководством Сикорского были созданы первые в мире многомоторные самолёты. Они получили громкие названия "Русский витязь" и "Илья Муромец".

Затем толчок развитию авиации дала Первая мировая война. Сначала самолёты там использовались только для разведки и связи, а потом получили и боевое применение. В 1920-х годах были созданы конструкторские бюро, которые возглавляли Андрей Туполев, Николай Поликарпов, Дмитрий Григорович, Константин Калинин. Советское самолётостроение набирало обороты, пока в 1941 году свои коррективы вновь не внесла война, на этот раз Великая Отечественная. Авиация внесла большой вклад в победу над врагом, лётчики произвели более трёх миллионов боевых самолёто-вылетов, уничтожили 57 тысяч вражеских самолётов.

Сейчас у России есть мощная отрасль самолётостроения. Основными производителями в ней являются Объединённая авиастроительная корпорация и холдинг "Вертолёты России". В первую входят предприятия, которые производят самолёты таких всемирно известных брендов, как Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе, а также новые — Superjet и МС-21. Второй выпускает вертолёты брендов Ка, Ми и беспилотники. У России одни из самых сильных в мире Военно-воздушных сил. В гражданской авиации сейчас идёт работа над тем, чтобы заместить зарубежные авиалайнеры.

В этот день принято чествовать изобретения и открытия в области воздухоплавания, вспоминать подвиги и свершения искусных лётчиков, восхвалять труд технических специалистов. В местах дислокации военно-воздушных частей проходят торжественные мероприятия, парады и показательные выступления. Лётчики показывают фигуры воздушного пилотажа. Свои мероприятия проводят и гражданские авиаклубы.

Всемирный день лени

20 августа отмечается Всемирный день лени. Фото © Freepik / free-photo

Сегодня, 20 августа 2023 года, в России и других странах отмечается необычный международный праздник — Всемирный день лени. Вот что о нём известно: интернациональный неофициальный праздник;

отмечается ежегодно 20 августа, дата не смещается;

предлагается в этот день уделить внимание себе и немного полениться.

Как утверждается в Сети, этот шуточный праздник появился в 1984 году в Колумбии. Традиция зародилась во время проходившего ежегодно в колумбийском городе Итагуи Фестиваля промышленности, торговли и культуры. Последний день фестиваля назвали Всемирным днём лени, чтобы участники могли расслабиться после усердной работы. Затем эта идея завоевала сердца миллионов человек и в других странах. С недавнего времени этот праздник известен и в России.

Лень принято считать одним из человеческих пороков, но не всё так однозначно. Она может быть и защитным механизмом организма, пытающимся оградить человека от растущего стресса. Некоторые психологи отмечают, что лень — не явление в себе, а следствие. Например, она может быть вызвана переутомлением, в том числе эмоциональным, недомоганием, нелюбимой работой, неподготовленностью к решению сложных задач. Всё это не нужно путать с просто вредной привычкой, присущей некоторым. Но сегодня, во Всемирный день лени, дать себе отдохнуть можно просто так. Праздник ведь.

Всемирный день комара

20 августа отмечается Всемирный день комара. Фото © ТАСС / Imago

На воскресенье, 20 августа 2023 года, выпадает также такой "кровавый праздник", как Всемирный день комара (World Mosquito Day). В России о нём знают мало. Рассказываем, что это за день: международный, неофициальный;

отмечается ежегодно в третье воскресенье августа;

придуман британским врачом, работавшим в Индии;

цель — повысить осведомлённость о передаче малярии через укусы комаров.

Как понятно из последнего пункта, на самом деле Всемирный день комара — это не комариный, а антикомариный праздник, задуманный далеко не для чествования насекомого. Всемирный день комара — инициатива британского врача Рональда Росса. Он получил Нобелевскую премию, так как открыл и доказал, что переносчиками такого опасного заболевания, как малярия, являются самки комаров рода Anopheles. Он предложил отмечать Всемирный день комара, чтобы привлекать внимание к этому недугу.

Малярия — это целя группа трансмиссивных (передающихся насекомыми и мелкими животными) инфекционных заболеваний. Среди прочего она вызывает приступы лихорадки, анемию, увеличение селезёнки и печени. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь угрожает около 40% населения Земли, главным образом жителям экваториальной и субэкваториальных зон. Каждый год 350–500 миллионов человек заражаются малярией. Впрочем, комары являются переносчиками не только малярии, но и других очень серьёзных болезней: жёлтой лихорадки, лихорадки денге, менингита, энцефалита, вируса Западного Нила. Чтобы люди помнили об этом, принимали меры для защиты своего здоровья, и был придуман Всемирный день комара.

День рождения Чебурашки

20 августа отмечается День рождения Чебурашки. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Сегодня, 20 августа, в России отмечается очень милый праздник — день рождения Чебурашки, одного из самых любимых мультгероев советских детей, а теперь и российских. Рассказываем об этом событии: неофициальный праздник, посвящённый мультипликационному персонажу;

отмечается с 2005 года;

придуман создателем Чебурашки — писателем Эдуардом Успенским;

в этот день проводятся посвящённые детям благотворительные акции.

История этого праздника уходит в начало двухтысячных годов. С 2003 года в Москве ежегодно во вторые-третьи выходные августа под названием "День рождения Чебурашки" проводились благотворительные акции для детей-сирот. В 2005 году писатель Эдуард Успенский в рамках одной из них назвал точную дату "рождения" Чебурашки — 20 августа. С тех пор появилась традиция именно в этот день проводить подобные акции.

"Появился на свет" Чебурашка в 1966 году, став одним из главных героев книги "Крокодил Гена и его друзья". Особо популярен забавный зверёк стал после выхода мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена", снятого в 1969 году по этой книге. А уже в наше время Чебурашка обрёл новую волну популярности благодаря посвящённому ему фильму, который вышел на экраны в конце 2022 года.

Приметы 20 августа

Марины – Пимены

20 августа Русская православная церковь чтит память двух святых — Марина Кесарийского, жившего в III веке, и Пимена Многоболезненного, жизнь которого пришлась на IX век. Святой Марин, будучи вдохновлён пламенной любовью ко Христу Спасителю, разрушил жертвенник в идольском капище во время языческого праздника. Он стал топтать принесённые жертвоприношения и при всех заявил, что он христианин. После жестоких истязаний его обезглавили. А подвижник Пимен Многоболезненный известен тем, что путём болезни достиг Царствия Небесного. Согласно житию, он на протяжении всей жизни не стремился излечить болезни и принимал страдания от них. Однажды к нему явились ангелы и сообщили, что исцелится перед смертью. В день кончины Пимена небо озарило знамение в виде трёх огненных столпов.

На Руси же день памяти этих святых объединили в один народный праздник — Марины – Пимены. Считалось, что в этот день женщинам не следует работать по дому, а нужно всё время посвятить общению с близкими и друзьями. По народному поверью, также не следовало в эту дату менять постель, чтобы не навлечь беду на семью. Ни в коем случае нельзя было обижать аистов, потому что они считались символом этого дня. А ещё нельзя было отказывать в помощи нуждающимся. В этот день принято собирать оставшуюся на кустах малину и начинать заготавливать лекарственные травы на зиму.

Погодные приметы на Марины – Пимены

Аисты готовятся к отлёту — осень будет ранней и холодной.

Пауки рвут паутину и прячутся — к сильным ветрам.

Алый рассвет — к дождям.

Петухи дружно поют — к жарким дням.

Туман над рекой стелется — к ясной погоде.

Именинники 20 августа

20 августа именины у российского певца Дмитрия Маликова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодня, 20 августа, именины у обладателей следующих имён: Александр;

Алексей;

Антон;

Афанасий;

Василий;

Дмитрий;

Елисей;

Иоанн (Иван);

Михаил;

Пётр. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов.

Авторы Вадим Андреев