20 августа 2026 года: какой сегодня праздник, что нельзя делать и народные приметы
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20 августа 2026: какие сегодня праздники, Марина-Пимена, 60 лет Чебурашке, что можно и нельзя делать, народные приметы, церковный календарь и именины.
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20 августа 2026 года выпадает на четверг. Сегодня в России отмечают 60-летие Чебурашки, а в международном календаре — Всемирный день комара. По народному календарю наступили Марины-Пимены — день, с которым связывали окончание малинового сезона, помощь нуждающимся и множество погодных примет. Рассказываем, какой сегодня праздник 20 августа, что можно и нельзя делать, кого поздравлять с именинами и кто из знаменитостей родился в этот день.
Какой сегодня праздник 20 августа 2026 года
Если коротко, главные даты 20 августа 2026 года такие:
- День рождения Чебурашки — в 2026 году персонажу исполняется 60 лет;
- Всемирный день комара;
- Марины-Пимены — народный праздник;
- попразднство Преображения Господня и дни памяти ряда православных святых;
- Всемирный день лени — популярная календарная дата, хотя её связь именно с 20 августа требует оговорки.
Отдельно важно: День Воздушного флота России 20 августа 2026 года не отмечается. Это плавающий праздник третьего воскресенья августа, которое в 2026 году пришлось на 16 августа. Поэтому информация о Дне Воздушного флота, актуальная для 20 августа 2023 года, в календаре 2026 года уже неверна.
День рождения Чебурашки 20 августа: любимому герою исполнилось 60 лет
Один из главных поводов вспомнить дату 20 августа в 2026 году — 60-летие Чебурашки.
Персонаж Эдуарда Успенского впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году. Днём рождения Чебурашки принято считать именно 20 августа. Сам Успенский называл эту дату днём рождения своего героя, а с 2005 года 20 августа стали регулярно отмечать как праздник Чебурашки.
Получается, что 20 августа 2026 года Чебурашке исполняется 60 лет.
20 августа отмечается День рождения Чебурашки. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова
Привычный сегодня экранный образ появился немного позже литературного героя. Знаменитый мультфильм режиссёра Романа Качанова «Крокодил Гена» вышел в 1969 году. Именно анимационная версия с огромными круглыми ушами во многом сформировала тот образ Чебурашки, который знают несколько поколений зрителей.
За десятилетия персонаж вышел далеко за пределы детской литературы и мультфильмов: Чебурашка становился талисманом российской олимпийской сборной, героем новых фильмов, рекламы, сувениров и одним из наиболее узнаваемых персонажей российской массовой культуры.
Всемирный день лени 20 августа: почему с датой не всё так просто
Во многих российских календарях 20 августа называют Всемирным днём лени. История праздника действительно связана с колумбийским городом Итагуи, где традиция появилась в 1980-х годах. Её смысл был скорее не в безделье, а в напоминании о праве человека на отдых и свободное время.
Однако считать 20 августа постоянной международной датой Дня лени не совсем правильно. В самом Итагуи праздник является частью августовских городских торжеств и может перемещаться по календарю. Например, в 2026 году традиционный парад кроватей и другие мероприятия, относящиеся к Día Mundial de la Pereza, прошли 16 августа. При этом российские календари по-прежнему часто указывают Всемирный день лени именно 20 августа.
Поэтому 20 августа можно устроить себе небольшой отдых без всякого чувства вины — но правильнее называть День лени популярной неофициальной календарной датой, а не праздником с жёстко закреплённым числом.
Всемирный день комара отмечают 20 августа
А вот Всемирный день комара — World Mosquito Day — действительно приходится на 20 августа.
20 августа отмечается Всемирный день комара. Фото © ТАСС / Imago
Дата связана с британским врачом Рональдом Россом и его исследованиями малярии. В 1897 году учёный установил ключевую роль комаров в передаче заболевания. Позднее Росс получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.
Сегодня смысл Всемирного дня комара совсем не шуточный. Он напоминает об инфекциях, переносчиками которых выступают комары: среди них малярия, денге, жёлтая лихорадка, вирус Зика и лихорадка Западного Нила.
Марины-Пимены 20 августа: что это за народный праздник
В народном календаре 20 августа — Марины-Пимены, или Маринин день. Название связано с памятью святых, которых Православная церковь вспоминает в эту дату, — прежде всего преподобного Пимена Многоболезненного и мученика Марина.
Сельский календарь к этому времени уже поворачивал к осени. Заканчивался сезон малины, созревали другие ягоды, становились прохладнее ночи, а люди внимательно наблюдали за птицами и погодой.
Одной из главных традиций Марины-Пимены считалась помощь больным, сиротам, вдовам и нуждающимся. Их угощали мёдом, фруктами и овощами, приносили гостинцы. Пекли пироги с ягодами и начинали заготавливать лекарственные растения.
Отсюда произошло и ещё одно встречающееся название даты — День больных и сирот.
Что нельзя делать 20 августа 2026 года
Все перечисленные ниже запреты относятся именно к народным поверьям, а не к официальным церковным предписаниям.
По старинным приметам 20 августа не советовали:
- обижать или пугать аистов — птица считалась символом семьи и благополучия;
- ссориться с родными и супругами — считалось, что конфликт может затянуться;
- менять постельное бельё на супружеской кровати — по поверью, это могло привести к семейной ссоре;
- без необходимости отправляться далеко от дома после заката — наши предки связывали ночь Марины-Пимены с болезнями и неприятностями;
- принимать важные решения сгоряча — день считали неподходящим для поспешных поступков;
- отказывать человеку, которому действительно нужна помощь.
Особенно бережно относились к аистам. Этих птиц связывали с домом, детьми и благополучием семьи, поэтому прогонять их, бросать в них предметы или разорять гнёзда считалось дурной приметой.
Разумеется, эти правила относятся к фольклору и не являются реальными запретами.
Что можно делать 20 августа
По народной традиции день, наоборот, считался подходящим для добрых дел и заботы о близких.
20 августа можно:
- помочь пожилым, больным или нуждающимся;
- провести время с семьёй;
- приготовить ягодный пирог;
- собирать поспевшие ягоды;
- заготавливать лекарственные растения;
- наблюдать за погодой и поведением птиц;
- завершать летние хозяйственные дела.
Особым блюдом дня считалась выпечка с малиной. К 20 августа её сезон во многих местах подходил к концу, что отразилось даже в народных поговорках.
Народные приметы на 20 августа
На Марины-Пимены внимательно следили прежде всего за аистами, небом, водой и пауками.
Самые известные приметы 20 августа:
- аисты начинают готовиться к отлёту — осень наступит рано и будет холодной;
- красная заря на восходе — к дождю;
- пауки прячутся и перестают плести паутину — погода ухудшится;
- вода в реке начинает пениться — скоро пойдёт дождь;
- мало облаков — к ясной и прохладной погоде;
- облака вытянулись полосами — к дождю;
- вечером долго слышно петухов — к хорошей погоде.
Была и поговорка про окончание ягодного сезона: к Маринину дню лесная малина уже отходила, и люди переключались на бруснику, клюкву и рябину.
Какой церковный праздник 20 августа 2026 года
По православному календарю 20 августа 2026 года — попразднство Преображения Господня.
Русская православная церковь в этот день также чтит память:
- преподобного Пимена Многоболезненного Печерского;
- преподобного Пимена, постника Печерского;
- мучеников Марина и Астерия;
- преподобномученика Дометия Персянина и его учеников;
- преподобного Антония Оптинского;
- святителя Митрофана Воронежского — в связи с обретением его мощей;
- других святых.
Именно память Пимена и Марина стала основой народного названия дня — Марины-Пимены.
20 августа также продолжается Успенский пост, который начинается 14 августа и завершается перед праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Важно различать церковную традицию и народные суеверия: запреты вроде смены постельного белья, прогулок после заката или примет об аистах к православному вероучению не относятся.
Именины 20 августа 2026 года
20 августа именины у российского певца Дмитрия Маликова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Именины 20 августа по православному календарю могут отмечать мужчины, названные в честь святых, память которых приходится на эту дату.
В календарях среди именинников 20 августа чаще всего встречаются: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Пётр.
В некоторых святцах и календарях список может отличаться в зависимости от включённых в месяцеслов святых.
Кто родился 20 августа
20 августа родилось немало известных актёров, музыкантов, режиссёров и спортсменов.
- Андрей Кончаловский — 20 августа 1937 года, режиссёр, сценарист и продюсер;
- Роберт Плант — 20 августа 1948 года, вокалист Led Zeppelin;
- Стас Костюшкин — 20 августа 1971 года, российский певец;
- Эми Адамс — 20 августа 1974 года, американская актриса;
- Миша Коллинз — 20 августа 1974 года, американский актёр;
- Бен Барнс — 20 августа 1981 года, британский актёр;
- Эндрю Гарфилд — 20 августа 1983 года, британско-американский актёр;
- Юрий Жирков — 20 августа 1983 года, российский футболист;
- Деми Ловато — 20 августа 1992 года, американская певица и актриса.
Частые вопросы о 20 августа 2026 года
- Какой сегодня праздник, 20 августа 2026 года?
20 августа 2026 года отмечают 60-летие Чебурашки, Всемирный день комара, а по народному календарю — Марины-Пимены. С датой также часто связывают неофициальный Всемирный день лени.
- Какой народный праздник 20 августа?
Народный праздник называется Марины-Пимены. В этот день было принято помогать нуждающимся, печь пироги с ягодами и наблюдать за погодой и аистами.
- Что нельзя делать 20 августа?
По народным поверьям не советовали обижать аистов, ссориться с близкими, менять постельное бельё супругов и отправляться после заката в дальнюю дорогу. Эти запреты являются частью фольклора и не относятся к церковным правилам.
- Что можно делать 20 августа?
День считался подходящим для добрых дел: помощи нуждающимся, заботы о родных, приготовления ягодной выпечки и заготовки трав.
- Какой церковный праздник 20 августа?
Православная церковь 20 августа 2026 года отмечает попразднство Преображения Господня и чтит память преподобного Пимена Многоболезненного, мучеников Марина и Астерия и других святых.
- Сколько лет Чебурашке в 2026 году?
60 лет. Первое появление Чебурашки в книге Эдуарда Успенского относится к 1966 году, а его день рождения традиционно отмечают 20 августа.
- День Воздушного флота России отмечают 20 августа 2026 года?
Нет. День Воздушного флота России приходится на третье воскресенье августа. В 2026 году это было 16 августа. На 20 августа праздник приходился, например, в 2023 году — отсюда и возникает путаница в старых календарях.