20 августа 2026 года: какой сегодня праздник, что нельзя делать и народные приметы Оглавление Какой сегодня праздник 20 августа 2026 года День рождения Чебурашки 20 августа: любимому герою исполнилось 60 лет Всемирный день лени 20 августа: почему с датой не всё так просто Всемирный день комара отмечают 20 августа Марины-Пимены 20 августа: что это за народный праздник Что нельзя делать 20 августа 2026 года Что можно делать 20 августа Народные приметы на 20 августа Какой церковный праздник 20 августа 2026 года Именины 20 августа 2026 года Кто родился 20 августа Частые вопросы о 20 августа 2026 года 20 августа 2026: какие сегодня праздники, Марина-Пимена, 60 лет Чебурашке, что можно и нельзя делать, народные приметы, церковный календарь и именины. 14390 14390 Обложка © Freepik / free-photo

20 августа 2026 года выпадает на четверг. Сегодня в России отмечают 60-летие Чебурашки, а в международном календаре — Всемирный день комара. По народному календарю наступили Марины-Пимены — день, с которым связывали окончание малинового сезона, помощь нуждающимся и множество погодных примет. Рассказываем, какой сегодня праздник 20 августа, что можно и нельзя делать, кого поздравлять с именинами и кто из знаменитостей родился в этот день.

Какой сегодня праздник 20 августа 2026 года

Если коротко, главные даты 20 августа 2026 года такие:

День рождения Чебурашки — в 2026 году персонажу исполняется 60 лет;

Всемирный день комара;

Марины-Пимены — народный праздник;

попразднство Преображения Господня и дни памяти ряда православных святых;

Всемирный день лени — популярная календарная дата, хотя её связь именно с 20 августа требует оговорки.

Отдельно важно: День Воздушного флота России 20 августа 2026 года не отмечается. Это плавающий праздник третьего воскресенья августа, которое в 2026 году пришлось на 16 августа. Поэтому информация о Дне Воздушного флота, актуальная для 20 августа 2023 года, в календаре 2026 года уже неверна.

День рождения Чебурашки 20 августа: любимому герою исполнилось 60 лет

Один из главных поводов вспомнить дату 20 августа в 2026 году — 60-летие Чебурашки.

Персонаж Эдуарда Успенского впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году. Днём рождения Чебурашки принято считать именно 20 августа. Сам Успенский называл эту дату днём рождения своего героя, а с 2005 года 20 августа стали регулярно отмечать как праздник Чебурашки.

Получается, что 20 августа 2026 года Чебурашке исполняется 60 лет.

20 августа отмечается День рождения Чебурашки. Фото © Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова

Привычный сегодня экранный образ появился немного позже литературного героя. Знаменитый мультфильм режиссёра Романа Качанова «Крокодил Гена» вышел в 1969 году. Именно анимационная версия с огромными круглыми ушами во многом сформировала тот образ Чебурашки, который знают несколько поколений зрителей.

За десятилетия персонаж вышел далеко за пределы детской литературы и мультфильмов: Чебурашка становился талисманом российской олимпийской сборной, героем новых фильмов, рекламы, сувениров и одним из наиболее узнаваемых персонажей российской массовой культуры.

Всемирный день лени 20 августа: почему с датой не всё так просто

Во многих российских календарях 20 августа называют Всемирным днём лени. История праздника действительно связана с колумбийским городом Итагуи, где традиция появилась в 1980-х годах. Её смысл был скорее не в безделье, а в напоминании о праве человека на отдых и свободное время.

Однако считать 20 августа постоянной международной датой Дня лени не совсем правильно. В самом Итагуи праздник является частью августовских городских торжеств и может перемещаться по календарю. Например, в 2026 году традиционный парад кроватей и другие мероприятия, относящиеся к Día Mundial de la Pereza, прошли 16 августа. При этом российские календари по-прежнему часто указывают Всемирный день лени именно 20 августа.

Поэтому 20 августа можно устроить себе небольшой отдых без всякого чувства вины — но правильнее называть День лени популярной неофициальной календарной датой, а не праздником с жёстко закреплённым числом.

Всемирный день комара отмечают 20 августа

А вот Всемирный день комара — World Mosquito Day — действительно приходится на 20 августа.

20 августа отмечается Всемирный день комара. Фото © ТАСС / Imago

Дата связана с британским врачом Рональдом Россом и его исследованиями малярии. В 1897 году учёный установил ключевую роль комаров в передаче заболевания. Позднее Росс получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

Сегодня смысл Всемирного дня комара совсем не шуточный. Он напоминает об инфекциях, переносчиками которых выступают комары: среди них малярия, денге, жёлтая лихорадка, вирус Зика и лихорадка Западного Нила.

Марины-Пимены 20 августа: что это за народный праздник

В народном календаре 20 августа — Марины-Пимены, или Маринин день. Название связано с памятью святых, которых Православная церковь вспоминает в эту дату, — прежде всего преподобного Пимена Многоболезненного и мученика Марина.

Сельский календарь к этому времени уже поворачивал к осени. Заканчивался сезон малины, созревали другие ягоды, становились прохладнее ночи, а люди внимательно наблюдали за птицами и погодой.

Одной из главных традиций Марины-Пимены считалась помощь больным, сиротам, вдовам и нуждающимся. Их угощали мёдом, фруктами и овощами, приносили гостинцы. Пекли пироги с ягодами и начинали заготавливать лекарственные растения.

Отсюда произошло и ещё одно встречающееся название даты — День больных и сирот.

Что нельзя делать 20 августа 2026 года

Все перечисленные ниже запреты относятся именно к народным поверьям, а не к официальным церковным предписаниям.

По старинным приметам 20 августа не советовали:

обижать или пугать аистов — птица считалась символом семьи и благополучия;

ссориться с родными и супругами — считалось, что конфликт может затянуться;

менять постельное бельё на супружеской кровати — по поверью, это могло привести к семейной ссоре;

без необходимости отправляться далеко от дома после заката — наши предки связывали ночь Марины-Пимены с болезнями и неприятностями;

принимать важные решения сгоряча — день считали неподходящим для поспешных поступков;

отказывать человеку, которому действительно нужна помощь.

Особенно бережно относились к аистам. Этих птиц связывали с домом, детьми и благополучием семьи, поэтому прогонять их, бросать в них предметы или разорять гнёзда считалось дурной приметой.

Разумеется, эти правила относятся к фольклору и не являются реальными запретами.

Что можно делать 20 августа

По народной традиции день, наоборот, считался подходящим для добрых дел и заботы о близких.

20 августа можно:

помочь пожилым, больным или нуждающимся;

провести время с семьёй;

приготовить ягодный пирог;

собирать поспевшие ягоды;

заготавливать лекарственные растения;

наблюдать за погодой и поведением птиц;

завершать летние хозяйственные дела.

Особым блюдом дня считалась выпечка с малиной. К 20 августа её сезон во многих местах подходил к концу, что отразилось даже в народных поговорках.

Народные приметы на 20 августа

На Марины-Пимены внимательно следили прежде всего за аистами, небом, водой и пауками.

Самые известные приметы 20 августа:

аисты начинают готовиться к отлёту — осень наступит рано и будет холодной;

красная заря на восходе — к дождю;

пауки прячутся и перестают плести паутину — погода ухудшится;

вода в реке начинает пениться — скоро пойдёт дождь;

мало облаков — к ясной и прохладной погоде;

облака вытянулись полосами — к дождю;

вечером долго слышно петухов — к хорошей погоде.

Была и поговорка про окончание ягодного сезона: к Маринину дню лесная малина уже отходила, и люди переключались на бруснику, клюкву и рябину.

Какой церковный праздник 20 августа 2026 года

По православному календарю 20 августа 2026 года — попразднство Преображения Господня.

Русская православная церковь в этот день также чтит память:

преподобного Пимена Многоболезненного Печерского;

преподобного Пимена, постника Печерского;

мучеников Марина и Астерия;

преподобномученика Дометия Персянина и его учеников;

преподобного Антония Оптинского;

святителя Митрофана Воронежского — в связи с обретением его мощей;

других святых.

Именно память Пимена и Марина стала основой народного названия дня — Марины-Пимены.

20 августа также продолжается Успенский пост, который начинается 14 августа и завершается перед праздником Успения Пресвятой Богородицы.

Важно различать церковную традицию и народные суеверия: запреты вроде смены постельного белья, прогулок после заката или примет об аистах к православному вероучению не относятся.

Именины 20 августа 2026 года

20 августа именины у российского певца Дмитрия Маликова. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Именины 20 августа по православному календарю могут отмечать мужчины, названные в честь святых, память которых приходится на эту дату.

В календарях среди именинников 20 августа чаще всего встречаются: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Михаил, Пётр.

В некоторых святцах и календарях список может отличаться в зависимости от включённых в месяцеслов святых.

Кто родился 20 августа

20 августа родилось немало известных актёров, музыкантов, режиссёров и спортсменов.

Андрей Кончаловский — 20 августа 1937 года, режиссёр, сценарист и продюсер;

Роберт Плант — 20 августа 1948 года, вокалист Led Zeppelin;

Стас Костюшкин — 20 августа 1971 года, российский певец;

Эми Адамс — 20 августа 1974 года, американская актриса;

Миша Коллинз — 20 августа 1974 года, американский актёр;

Бен Барнс — 20 августа 1981 года, британский актёр;

Эндрю Гарфилд — 20 августа 1983 года, британско-американский актёр;

Юрий Жирков — 20 августа 1983 года, российский футболист;

Деми Ловато — 20 августа 1992 года, американская певица и актриса.

Частые вопросы о 20 августа 2026 года

Какой сегодня праздник, 20 августа 2026 года?

20 августа 2026 года отмечают 60-летие Чебурашки, Всемирный день комара, а по народному календарю — Марины-Пимены. С датой также часто связывают неофициальный Всемирный день лени.

Какой народный праздник 20 августа?

Народный праздник называется Марины-Пимены. В этот день было принято помогать нуждающимся, печь пироги с ягодами и наблюдать за погодой и аистами.

Что нельзя делать 20 августа?

По народным поверьям не советовали обижать аистов, ссориться с близкими, менять постельное бельё супругов и отправляться после заката в дальнюю дорогу. Эти запреты являются частью фольклора и не относятся к церковным правилам.

Что можно делать 20 августа?

День считался подходящим для добрых дел: помощи нуждающимся, заботы о родных, приготовления ягодной выпечки и заготовки трав.

Какой церковный праздник 20 августа?

Православная церковь 20 августа 2026 года отмечает попразднство Преображения Господня и чтит память преподобного Пимена Многоболезненного, мучеников Марина и Астерия и других святых.

Сколько лет Чебурашке в 2026 году?

60 лет. Первое появление Чебурашки в книге Эдуарда Успенского относится к 1966 году, а его день рождения традиционно отмечают 20 августа.

День Воздушного флота России отмечают 20 августа 2026 года?

Нет. День Воздушного флота России приходится на третье воскресенье августа. В 2026 году это было 16 августа. На 20 августа праздник приходился, например, в 2023 году — отсюда и возникает путаница в старых календарях.

Авторы Вадим Андреев