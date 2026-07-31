Церковные праздники в августе 2026 года: полный календарь Оглавление Главные церковные праздники августа 2026 Успенский пост в августе 2026 — когда начинается и заканчивается Три Спаса в августе — Медовый, Яблочный, Ореховый Традиции и что нельзя делать в августе Популярные вопросы Life.ru составил церковный календарь на август 2026 года — Ильин день, три Спаса, Успение и начало Успенского поста. 31 июля, 07:34 Церковный календарь на август 2026 года — праздники и посты. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В августе 2026 года православные встречают три Спаса, отмечают Успение Пресвятой Богородицы и проходят Успенский пост. Life.ru собрал все главные даты месяца в одном месте — а весь год целиком смотрите в нашем полном календаре православных праздников 2026. Предыдущий месяц — в календаре на июль 2026.

Главные церковные праздники августа 2026

Таблица православных праздников в августе 2026. Фото © Инфографика Life.ru

Главные церковные праздники августа 2026:

2 августа — Ильин день, память пророка Илии

9 августа — День великомученика Пантелеимона

14 августа — Медовый Спас, начало Успенского поста

19 августа — Яблочный Спас (Преображение Господне)

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

29 августа — Ореховый Спас

2 августа православная церковь чтит память святого пророка Илии, вознесённого, по Писанию, на небо в огненной колеснице. 9 августа вспоминают великомученика и целителя Пантелеимона — покровителя врачей и всех, кто молится о выздоровлении. Подробнее о традициях и запретах каждого дня — по ссылкам в таблице выше.

Успенский пост в августе 2026 — когда начинается и заканчивается

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Успенский пост — один из четырёх многодневных постов православной церкви. Несмотря на небольшую продолжительность, он считается достаточно строгим и посвящён духовной подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

В 2026 году Успенский пост начинается 14 августа и продолжается до 27 августа включительно. Уже 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, пост завершается. Главная цель поста — не только ограничения в пище, но и время усиленной молитвы, покаяния, участия в богослужениях и добрых дел.

Во время поста традиционно ограничивается употребление продуктов животного происхождения. Конкретные правила питания могут различаться в зависимости от состояния здоровья, возраста и иных обстоятельств, поэтому при необходимости верующим рекомендуют советоваться со священником. Особое послабление устав допускает 19 августа, в день Преображения Господня.

Три Спаса в августе — Медовый, Яблочный, Ореховый

Несмотря на общие народные названия, каждый из трёх Спасов посвящён разным церковным событиям. Медовый Спас (14 августа) открывает Успенский пост и связан с праздником Происхождения Честных Древ Креста Господня — в этот день освящают мёд нового сбора. Яблочный Спас (19 августа) посвящён Преображению Господню — после литургии освящают яблоки, виноград и другие плоды нового урожая. Ореховый Спас (29 августа) напоминает о Перенесении Нерукотворного Образа Христа и завершает цикл августовских праздников — с ним традиционно связывают окончание уборки хлебов и созревание орехов.

Объединяет все три праздника благодарность Богу за урожай, участие в богослужениях и освящение плодов нового сбора.

Традиции и что нельзя делать в августе

Августовские праздники тесно связаны с богослужебной жизнью церкви, но важно различать церковные установления и народные приметы — церковь призывает воспринимать праздники прежде всего как время молитвы, а не повод следовать суевериям.

2 августа, на Ильин день, с народными приметами о похолодании воды в реках церковь не связывает никакого вероучительного смысла — это чисто фольклорная традиция.

28 августа, в Успение Пресвятой Богородицы, особого перечня бытовых запретов церковь не устанавливает. Верующим рекомендуется посвятить день молитве, богослужению и общению с близкими, избегая ссор и грубости. Распространённые суеверия о полном запрете домашней работы, уборки или острых предметов не относятся к официальному церковному учению.

Популярные вопросы

Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2026 году?

В 2026 году Успенский пост начинается 14 августа и продолжается до 27 августа включительно. Уже 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, пост завершается. Этот пост длится две недели и считается одним из четырёх многодневных православных постов.

Какого числа Яблочный Спас в 2026 году?

Яблочный Спас в 2026 году отмечается 19 августа. В этот же день православная церковь празднует Преображение Господне — один из двунадесятых праздников. После праздничной литургии во многих храмах совершается освящение яблок, винограда и других плодов нового урожая.

Что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы?

Православная церковь не устанавливает специального списка бытовых запретов для праздника Успения Пресвятой Богородицы. Основное внимание рекомендуется уделить участию в богослужении, молитве и благодарности Богу. Верующим советуют избегать конфликтов, грубости, злобы и поступков, противоречащих христианским заповедям. Распространённые суеверия о полном запрете любой работы, уборки или приготовления пищи не относятся к официальному церковному учению.

Чем отличаются Медовый, Яблочный и Ореховый Спас?

Три Спаса посвящены разным церковным событиям и отмечаются в разные даты августа. Медовый Спас (14 августа) совпадает с праздником Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня и знаменует начало Успенского поста. Яблочный Спас (19 августа) связан с праздником Преображения Господня. Ореховый Спас (29 августа) приходится на праздник Перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа и символизирует завершение сбора урожая.

Авторы Альмир Хабибуллин