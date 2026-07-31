Церковные праздники в августе 2026 года: полный календарь
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Life.ru составил церковный календарь на август 2026 года — Ильин день, три Спаса, Успение и начало Успенского поста.
Церковный календарь на август 2026 года — праздники и посты. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В августе 2026 года православные встречают три Спаса, отмечают Успение Пресвятой Богородицы и проходят Успенский пост. Life.ru собрал все главные даты месяца в одном месте — а весь год целиком смотрите в нашем полном календаре православных праздников 2026. Предыдущий месяц — в календаре на июль 2026.
Главные церковные праздники августа 2026
Таблица православных праздников в августе 2026. Фото © Инфографика Life.ru
Главные церковные праздники августа 2026:
- 2 августа — Ильин день, память пророка Илии
- 9 августа — День великомученика Пантелеимона
- 14 августа — Медовый Спас, начало Успенского поста
- 19 августа — Яблочный Спас (Преображение Господне)
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
- 29 августа — Ореховый Спас
2 августа православная церковь чтит память святого пророка Илии, вознесённого, по Писанию, на небо в огненной колеснице. 9 августа вспоминают великомученика и целителя Пантелеимона — покровителя врачей и всех, кто молится о выздоровлении. Подробнее о традициях и запретах каждого дня — по ссылкам в таблице выше.
Успенский пост в августе 2026 — когда начинается и заканчивается
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Успенский пост — один из четырёх многодневных постов православной церкви. Несмотря на небольшую продолжительность, он считается достаточно строгим и посвящён духовной подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы.
В 2026 году Успенский пост начинается 14 августа и продолжается до 27 августа включительно. Уже 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, пост завершается. Главная цель поста — не только ограничения в пище, но и время усиленной молитвы, покаяния, участия в богослужениях и добрых дел.
Во время поста традиционно ограничивается употребление продуктов животного происхождения. Конкретные правила питания могут различаться в зависимости от состояния здоровья, возраста и иных обстоятельств, поэтому при необходимости верующим рекомендуют советоваться со священником. Особое послабление устав допускает 19 августа, в день Преображения Господня.
Три Спаса в августе — Медовый, Яблочный, Ореховый
Несмотря на общие народные названия, каждый из трёх Спасов посвящён разным церковным событиям. Медовый Спас (14 августа) открывает Успенский пост и связан с праздником Происхождения Честных Древ Креста Господня — в этот день освящают мёд нового сбора. Яблочный Спас (19 августа) посвящён Преображению Господню — после литургии освящают яблоки, виноград и другие плоды нового урожая. Ореховый Спас (29 августа) напоминает о Перенесении Нерукотворного Образа Христа и завершает цикл августовских праздников — с ним традиционно связывают окончание уборки хлебов и созревание орехов.
Объединяет все три праздника благодарность Богу за урожай, участие в богослужениях и освящение плодов нового сбора.
Традиции и что нельзя делать в августе
Августовские праздники тесно связаны с богослужебной жизнью церкви, но важно различать церковные установления и народные приметы — церковь призывает воспринимать праздники прежде всего как время молитвы, а не повод следовать суевериям.
2 августа, на Ильин день, с народными приметами о похолодании воды в реках церковь не связывает никакого вероучительного смысла — это чисто фольклорная традиция.
28 августа, в Успение Пресвятой Богородицы, особого перечня бытовых запретов церковь не устанавливает. Верующим рекомендуется посвятить день молитве, богослужению и общению с близкими, избегая ссор и грубости. Распространённые суеверия о полном запрете домашней работы, уборки или острых предметов не относятся к официальному церковному учению.
Популярные вопросы
Когда начинается и заканчивается Успенский пост в 2026 году?
В 2026 году Успенский пост начинается 14 августа и продолжается до 27 августа включительно. Уже 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, пост завершается. Этот пост длится две недели и считается одним из четырёх многодневных православных постов.
Какого числа Яблочный Спас в 2026 году?
Яблочный Спас в 2026 году отмечается 19 августа. В этот же день православная церковь празднует Преображение Господне — один из двунадесятых праздников. После праздничной литургии во многих храмах совершается освящение яблок, винограда и других плодов нового урожая.
Что нельзя делать в день Успения Пресвятой Богородицы?
Православная церковь не устанавливает специального списка бытовых запретов для праздника Успения Пресвятой Богородицы. Основное внимание рекомендуется уделить участию в богослужении, молитве и благодарности Богу. Верующим советуют избегать конфликтов, грубости, злобы и поступков, противоречащих христианским заповедям. Распространённые суеверия о полном запрете любой работы, уборки или приготовления пищи не относятся к официальному церковному учению.
Чем отличаются Медовый, Яблочный и Ореховый Спас?
Три Спаса посвящены разным церковным событиям и отмечаются в разные даты августа. Медовый Спас (14 августа) совпадает с праздником Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня и знаменует начало Успенского поста. Яблочный Спас (19 августа) связан с праздником Преображения Господня. Ореховый Спас (29 августа) приходится на праздник Перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа и символизирует завершение сбора урожая.