Яблочный Спас в 2025 году: Как отмечать и почему день совпадает с праздником Преображения Господня Когда будет Яблочный Спас в 2025 году, его традиции и приметы. Какой православный праздник с ним совпадёт? И как они связаны? Суть и история Яблочного Спаса, его значение в русском народном календаре — в материале Life.ru. 16 июля, 04:00 Яблочный Спас в 2025 году так же важен, как в 2005-м или 1825-м. История Яблочного Спаса обширна и насыщена событиями. Обложка © ChatGPT

Яблочный Спас — второй в череде трёх русских народных праздников-Спасов. Первым был Медовый, а последним будет Ореховый. Все эти праздники привязаны к важной вехе в православном календаре — Успенскому посту. Яблочный Спас при этом приходится на самый эпицентр церковной аскетической практики. Но в данный день разрешены и послабления. Рассказываем в материале всё о празднике: как отмечать, когда будет, в чём суть, каковы традиции и приметы.

Что такое Яблочный Спас

Яблочный Спас в 2025 году — это одновременно церковный и народный праздник. Но Церковь его называет по-другому. Фото © «Шедеврум»

Яблочный Спас. Описание этого праздника подготовить непросто. Но в целом это дата, в которую наши славянские предки отмечали поворот от лета к осени. Один из самых первых праздников урожая для восточных славян. Яблочный Спас — это день, начиная с которого можно есть яблоки и другие фрукты из сада. До этого сие строго возбранялось, возможно, потому что несло угрозу для жизни и здоровья. При этом среди католических славян праздник не в чести. Яблочный Спас — это именно православный обычай. И дата праздника соответствует в церковном календаре Преображению Господню.

Какого числа Яблочный Спас отмечается в 2025 году

Яблочный Спас 2025 — если вы сторонник традиций, то не должны есть яблоки до его даты. Яблочный Спас, какого числа он будет? Фото © «Шедеврум»

Яблочный Спас в 2025 году, какого же числа он будет? Всё просто: это стабильный церковный праздник, поэтому из года в год его отмечают 19 августа. Тем не менее вопросы может вызывать само число. Яблочный Спас празднуют по старому церковному календарю, юлианскому, и одновременно по светскому календарю, григорианскому. Поэтому в день Яблочного Спаса на двух календарях одновременно разные числа: 19 августа для светского большинства и 6 августа для воцерковленных людей, монахов, батюшек, работников РПЦ. Но праздновать нужно именно 19 августа! Ведь мы живём по григорианскому календарю. Если перепутаете с 6 августа — это будет День Бориса и Глеба, другой праздник, — ваши яблоки в церкви просто никто не будет освящать.

Суть и история праздника Яблочный Спас

Яблочный Спас 2025: суть. Какие традиции у этого праздника? Что говорит Церковь? История Яблочного Спаса. Фото © «Шедеврум

Яблочный Спас — это праздник урожая. Наши предки ещё не превратили сельское хозяйство в контролируемую на всех этапах индустрию, поэтому полагаться приходилось на Бога, себя, приметы, Церковь и здравый смысл. До Единого Бога и Церкви полагаться приходилось на богов. Поэтому до Яблочного Спаса и православных традиций восточных славян существовал некий языческий праздник, но был он, видимо, не настолько известен, как Иван Купала, поэтому не сохранился. Возможно, верования древних восточных славян запрещали есть яблоки до определённого дня по причине того, что в плодах до полноценного развития могло завестись что-то не очень приятное и смертоносное.

В 2025 году, как и каждый год, Яблочный Спас приходится на день православного праздника Преображения Господня. Полное название торжества — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Поэтому яблочный день тоже называется Спасом! Преображение Господне отмечает одно из важнейших евангельских событий: тогда Иисус взял с собой на гору апостолов Петра, Иакова и Иоанна, сказал им пророчество о Царствии Небесном, а потом преобразился, явив свою божественную природу. Это случилось 19 августа по григорианскому календарю — почти 2000 лет назад.

С тех пор все христиане отмечают Преображение Господне. На этот праздник у восточных славян множество интересных обычаев: освящение яблок и других плодов, а также семян, которые хранили в освящённом виде до следующего года. Но православный праздник приходит посреди довольно строгого Успенского поста. Христианам на Яблочный Спас всё ещё нельзя есть мясо и молочные продукты.

Традиции Яблочного Спаса

Яблочный Спас — какие у него традиции и как их соблюдать? Как связан Успенский пост с ними? Фото © «Шедеврум»

На Успенский пост также нельзя есть рыбу, но единственный день является исключением — и это Яблочный Спас. Послабление в чине поста является наградой для верующих, и уже через неделю период аскезы завершится. Можно будет снова есть что хочется.

Восточные славяне придумали на Яблочный Спас множество интересных традиций, и сейчас мы о них поговорим. Нужно было обязательно освятить яблоки, другие плоды и мёд в церкви. Обычай наблюдается у всех православных славян.

Существовало поверье, что умершие дети на небесах получают угощения, если их родители не ели яблоки до Яблочного Спаса. Поэтому для тех, кто потерял детей, соблюдать такой пост было важно. А детей тогда теряли часто. Освящённые яблоки клали потом на детские могилки.

Молодые жители деревень вечером выходили в поле и провожали Яблочный Спас песнями.

Запрет на яблоки перекликается с библейским запретом на вкушение винограда, который связан лично с Иисусом. Но откуда у восточных славян виноград? Это было актуально только для наших южных братьев.

Македонцы считали, что на Преображение Господне небо открывается и можно увидеть Бога воочию. Обычно эти южные славяне принимали за Бога какое-нибудь облако и загадывали ему желание, которое удивительным образом сбывалось.

Приметы на Яблочный Спас

Нельзя убивать муху, севшую на руку, — плохая примета! Яблочный Спас связан со множеством народных мудростей. Фото © «Шедеврум»

В народных обычаях пироги на Яблочный Спас пекли из постного теста. Это пример того, как народная традиция подчинялась церковной: Успенский пост на дворе, и нарушать его нельзя. Но и множество примет наши предки тоже на Яблочный Спас придумали. Они были как погодными, так и простыми, житейскими, сейчас расскажем. Главная примета Яблочного Спаса — освящение яблок. Без освящённых яблок (а также мёда и стручкового гороха) ничего не будет.

Муха, севшая на руку, — к удаче! Убивать её нельзя.

Второй Спас будет таким же, как январь. Это не значит, что в январе будет тепло, но если день Яблочного Спаса солнечный, то и зима будет солнечной. Если бы это спасало от её суровости.

Покров будет таким же, как Яблочный Спас, по погоде. На этот раз — точно.

Ясный день на Яблочный Спас — к суровой зиме. Мокрый день — к дождливой осени, а сухой — к сухой.

В некоторых кругах Яблочный Спас начинал цикл Осенин, осенних праздников.

Яблочный Спас — это праздник, который совмещает в себе народные и церковные традиции. Но церковного смысла в нём больше. Зато условия жизни наших славянских предков прямо повлияли на то, какие именно традиции развились на Яблочный Спас именно в нашей стране. Предлагаем вам погрузиться в «лор» русских православных праздников: Life.ru писал о Богородице и о Петровом дне.

Авторы Любовь Свободная