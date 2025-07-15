Головой на юг и в среду: Что нужно делать, чтобы зачать девочку, и что отвечает наука на эти приметы

На совещании по социальной политике 14 июля 2025 года Владимир Путин процитировал песню Гелены Великановой «Стоят девчонки». Мы все помним припев оттуда: «Потому что на десять девчонок, по статистике, девять ребят». Как отметил Путин, «статистика у нас как раз поменялась». Татьяна Голикова добавила ситуации подробностей, рассказав, что в 2024 году мальчиков родилось «чуть больше». И это происходит не только в России. Это глобальный тренд. Если в 2000 году соотношение полов планетарного масштаба показывало, что на 100 мужчин приходится 101 женщина, то по открытым данным на 2025 год в мире может оказаться 50,4% мужчин и всего 49,6% женщин. Драматичная ситуация, но её можно решить. Рассказываем как.

Как зачать девочку: народные приметы

Итак, вы хотите зачать девочку. Возьмите с собой две X-хромосомы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / goffkein.pro

Несмотря на то что пол ребёнка определяется при зачатии случайным образом, наши предки придумали множество примет, чтобы в семье рождался ребёнок с определённым набором хромосом. Это не значит, что генная инженерия была доступна уже средневековым подданным Московского государства: просто пол определяют хромосомы. Для мужчин — XY, для женщин — XX. Расскажем, как наши предки регулировали их количественное соотношение «дедовскими» методами. Нас интересуют лайфхаки для зачатия девочек.

Русские народные методы

Как зачать девочку? Есть несколько способов. Попробуйте их все. Фото © «Шедеврум»

Чтобы зачать девочку, в кровать нужно положить какой-либо женский предмет, например косметичку, палетку с тенями, платье, в общем, практически всё из «её корзинки на WB». Сама женщина должна обвязать ниткой мизинчик на правой руке. Поза больше всего подходит классическая, то есть миссионерская. Убедитесь, что голова будущей мамы смотрит на юг, а на дворе дождь и в принципе холодная погода. А если у вас под окном берёзка — супер, шансы повышаются.

Зачатие девочки по дням недели

Этот способ ещё проще, вам даже не надо оплачивать корзинку, обвязывать мизинчики и вообще как-то напрягаться. Просто выберите подходящий день недели. Это среда, воскресенье и пятница. Пятница — день, которому покровительствует Венера, планета женской красоты, следовательно, сами звёзды будут перебирать хромосомы в геноме вашего будущего ребёнка.

Зачатие девочки по знакам зодиака

Астрология тоже может помочь в нелёгком деле зачатия девочки. Как известно, знаки зодиака делятся на мужские и женские. Мужские нас не интересуют. Зато повысить шанс на «два икса» могут следующие знаки зодиака: Дева, Рак, Телец, Рыбы, Скорпион и Козерог. Последние два особенно подходят, ведь на дворе в их месяцы уже холод. А ещё зачать девочку поможет полнолуние в женском созвездии. Ближайшее полнолуние пройдёт в знаке зодиака Телец — 6 ноября, вы знаете, что делать. У вас родится Лев по гороскопу, если повезёт, то женского пола.

Как зачать девочку: что говорит наука

А с точки зрения науки что делать, чтобы зачать девочку? Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Стопроцентной гарантии не даёт ни один из народных методов, поэтому рано или поздно придётся попробовать и научный подход. Который тоже не даёт стопроцентной гарантии. «Матчасть» тут следующая: В яйцеклетке нет Y-хромосом.

Сперматозоид несёт в себе либо X- либо Y-хромосому. Вместе они в данной клетке не встречаются.

Иксы любят кислую среду, игреки — щелочную. По дефолту в генетическом материале отца среда слабощелочная.

Игреки быстрее и подвижнее иксов. Но менее живучие. Всё как в жизни.

Ваше питание напрямую влияет на пол ребёнка.

Количество дней до овуляции напрямую влияет на пол ребёнка. Правда, следить за такими тонкими параметрами организма очень сложно, об этом предупреждает репродуктолог Алёна Минц.

Лунные календари, сперматозоиды: один быстрее, другой не очень... В целом информация верная, но на деле, к сожалению, это очень сложно отследить. Мы до последнего не знаем, какой именно сперматозоид будет нести нужную информацию. А ещё нужные сперматозоиды могут быть нежизнеспособны из-за генетических заболеваний. Алёна Минц Врач гинеколог-акушер, репродуктолог.

Получается, даже научные методы не дают стопроцентной гарантии рождения девочки. Но мы всё равно перечислим их, просто чтобы повысить шансы на успех. А ещё стоит предупредить: НЕ НАДО использовать сомнительные псевдонаучные методы, например спринцевание слабым кислотным раствором перед зачатием. Это опасно как для вас, так и для вашего будущего ребёнка.

Диета для зачатия девочки

Вы можете повлиять на кислотность среды своего детородного органа правильной диетой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kzenon

Для зачатия девочки ваша диета должна поменяться. Причём желательно за несколько месяцев до самого события. Что можно и нужно есть: все морепродукты;

нежирное варёное мясо;

фрукты и ягоды;

кисломолочные продукты;

орехи;

мучные изделия.

Манипуляции с менструальным циклом для зачатия девочки

Как известно, менструальный цикл влияет на жизнь женщины. И если знать, что происходит в организме в разные его периоды, можно выиграть «генетическую лотерею» и получить заветные «два икса»: у вас родится девочка. Зачатие запланируйте на период за два – четыре дня до овуляции. Так ваши репродуктивные органы создадут более благоприятные условия.

Единственный стопроцентный метод

Единственный стопроцентный метод по зачатию девочки — это ЭКО. Но выбирать ребёнка по полу на ЭКО незаконно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Leka Sergeeva

Чтобы зачать именно девочку и своими руками контролировать пол ребёнка, вам понадобится ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение позволяет подобрать специальный сперматозоид, увидеть в микроскоп, какая у него хромосома, и своими руками определить пол ребёнка. Никакой «генетической лотереи». Бонусом вы можете получить генетический анализ: так можно понять, будут ли у ребёнка заболевания. Но тут есть одна проблема.

Кроме ЭКО, нет никаких методов заранее узнать пол ребёнка, вообще ни одного. В случае ЭКО можно провести ПГТ, генетический тест эмбриона, и он покажет, какого пола ваш плод. Но в России это незаконно. То есть, если вы специально придёте на ЭКО для того, чтобы зачать мальчика или девочку, вам откажут: так нельзя. Алёна Минц Врач гинеколог-акушер, репродуктолог

«Только если есть показания, потому что существуют, например, генетические заболевания, которые передаются с полом», — поясняет репродуктолог. Алёна Минц говорит, что подобное возможно, но только в случае заболевания самого эмбриона: «Если доказано, что беременность неудачная и плод мужского пола увеличивал возможность болезней и невынашивания, можно создать эмбрион другого пола. Но это совсем редкие случаи». То есть технически владелец клиники может лишиться свободы на восемь лет, если не будет доказана опасность вынашивания плода мужского пола.