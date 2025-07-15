Ретроградный Меркурий наступает: как избежать ловушек хаоса и что нужно успеть сделать до 18 июля

Близится очередной период ретроградного Меркурия, который стартует 18 июля и продлится до середины августа. Астрологи предупреждают о потенциальных задержках, недопонимании и необходимости пересмотра ранее принятых решений. Но паниковать не стоит — при правильной подготовке негативное влияние можно минимизировать.

Эксперты по звёздам советуют использовать оставшееся до 18 июля время с максимальной эффективностью, особенно в сферах, находящихся под управлением Меркурия: коммуникации, документооборот, поездки и договорённости.

Если нужно получить разрешительные документы, оформить справки, подписать бумаги или договоры, лучше успеть до 18 июля с этим разобраться. Фото © «Шедеврум»

«Если нужно получить разрешительные документы, оформить справки, подписать бумаги или договоры, лучше постараться сделать это в ближайшие дни. Во время ретроградности такие вопросы могут затягиваться или сопровождаться ошибками. Это же касается и переговоров: лучше обсудить всё заранее, с пониманием того, что позже, возможно, придётся что-то уточнить или изменить», — рекомендует астролог Татьяна Ермолина в интервью «Москве 24».

Планируете короткие поездки, требующие пунктуальности и чёткой логистики? Лучше совершить их до 18 июля. В противном случае рискуете столкнуться с задержками и путаницей в пути.

Почему в ретроградный Меркурий нельзя далеко путешествовать? Фото © «Шедеврум»

Однако Ермолина успокаивает: на этот раз ретроградный Меркурий не предвещает серьёзных катаклизмов. «Стараясь жить по звёздному расписанию, важно помнить: всегда есть возможность изменить ситуацию», — подчёркивает эксперт. Следуя этим советам, вы сможете пройти период ретроградного Меркурия с минимальными потерями и, возможно, даже обернуть его себе на пользу.

А что ещё важно сделать до начала ретроградного Меркурия 18 июля

Ретроградный Меркурий — не лучшее время для старта новых дел. Фото © «Шедеврум»

Ретроградный Меркурий, начинающийся 18 июля, часто воспринимается как период сложностей и препятствий. Однако, зная о его влиянии и правильно подготовившись, можно не только минимизировать негативные последствия, но и использовать это время с пользой. Предлагаем шесть ключевых рекомендаций, которые помогут пройти период ретроградного Меркурия максимально гладко.

1. Завершите начатые проекты. Ретроградный Меркурий — не лучшее время для старта новых дел, зато отлично подходит для завершения старых. Просмотрите список текущих проектов и постарайтесь закрыть максимум задач до 18 июля. Это поможет избежать затягивания сроков и дополнительных сложностей в будущем.

2. Сделайте резервные копии важных данных. Меркурий управляет информацией и технологиями, поэтому в период его ретроградности повышается риск технических сбоев и потери данных. Создайте резервные копии важных файлов на компьютере, телефоне и других устройствах.

3. Проверьте состояние своих гаджетов. Убедитесь, что ваши компьютер, телефон, планшет и другие устройства работают исправно. Если давно планировали ремонт или обновление программного обеспечения, сделайте это сейчас, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время ретроградного Меркурия.

Фото © «Шедеврум»

4. Избегайте крупных покупок электроники. Не рекомендуется покупать новую технику, особенно компьютеры, телефоны и автомобили, в период ретроградного Меркурия. Высока вероятность дефектов, задержек с доставкой или необходимости возврата товара.

5. Будьте внимательны к деталям в коммуникации. Перепроверяйте письма, сообщения и другую корреспонденцию перед отправкой. В период ретроградного Меркурия легко допустить ошибки, которые приведут к недопониманию и конфликтам. Внимательно слушайте собеседников и чётко формулируйте свои мысли.

6. Посвятите время самоанализу и рефлексии. Ретроградный Меркурий — хорошее время для того, чтобы переосмыслить свои цели, планы и приоритеты. Подумайте, что вы хотите изменить в своей жизни, и составьте план действий на будущее. Это поможет вам использовать энергию ретроградного Меркурия с пользой для себя.