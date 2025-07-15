Луна во Льве, солнечное затмение и секстиль Марса: Как главные события нашей истории связаны с астрологией

Современное скептическое, научное сознание появилось совсем недавно. Система взглядов, которая в СССР господствовала и называлась «научным атеизмом» (или как-то так), ненамного старше самого Советского Союза. Но ещё каких-то пятьсот лет назад вас бы призвали в армию и заставили платить налоги, в том числе на основании того, что «луна во Льве», и вообще, важные дела лучше сделать до ретроградного Меркурия. Рассказываем, на какие события мировой истории повлияло астрологическое учение.

Вся деятельность Александра Македонского

Александр Македонский верил в астрологию, и всё его окружение тоже. Учитель Александра, Аристотель, например. (Аристотель). Фото © «Шедеврум»

Жизнь Александра Македонского с самого рождения была связана с учением о знаках зодиака. Полководец родился во время лунного затмения. В его натальной карте Солнце было соединено с Венерой и Хироном, находясь в знаке зодиака Лев. Поэтому род деятельности Александра был определён задолго до того, как мальчик научился говорить. Натальная карта свидетельствовала о карьере полководца. Позже Александр сознательно привязывал даты своих военных походов к астрологическим событиям. В 331 году царь основал Александрию Египетскую, полагаясь на хорошее расположение планет. Александр Македонский хотел, чтобы город стоял вечно, и Александрия существует до сих пор.

Битва при Форли

Италия большую часть Средневековья была захвачена будущей Германией или раздроблена. Фото © «Шедеврум»

Битва при Форли в 1282 году стала одним из главных успехов итальянского астролога Гвидо Бонати. При этом событие произошло в ходе настоящей итальянской гражданской войны средневекового периода. Италия разделилась на гвельфов и гибеллинов, первые признавали власть папы римского, вторые — власть императора. Граф Гвидо да Монтефельтро был предводителем гибеллинов в этой войне и оказался в осаде гвельфов. Бонати идеально рассчитал время, когда можно было прорвать осаду, и положение планет сыграло на руку гибеллинам.

Астрологическая коронация Карла V

Когда-то Германия хотела стать второй Римской империей, но получалось с переменным успехом, поскольку государство было раздроблено. Фото © «Шедеврум»

В 962 году папа римский короновал саксонского герцога Оттона у себя в Ватикане. Так появилось государство, которое на данный момент называет себя ФРГ. При Оттоне I Великом территория будущей Германии действительно включала в себя Рим, империя и правда могла называться римской. Но когда государство германцев потеряло свои итальянские владения, ситуация стала смешной. Императора Священной Римской империи коронуют в немецком городке Ахене, кто бы мог подумать? Тем не менее в жизни правителей будущего Третьего рейха астрология тоже играла важную роль.

С 1512 года странное государство в Центральной Европе стало называться «Священной римской империей германской нации». Но мужчины в этой стране думали не только о Римской империи: их умы занимала также и астрология. Поэтому дату коронации короля Карла V Габсбурга назначили именно на 24 февраля 1530 года. Дату специально подобрал придворный астролог Лука Гаурико. Он часто консультировал Екатерину Медичи.

Основание Федеральной резервной системы США

Ротшильды и прочие члены мирового правительства разбирались в астрологии, иначе они бы не стали тайными кукловодами планеты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Федеральная резервная система США была создана 23 декабря 1913 года. На данный момент это независимое агентство и в принципе неплохой вариант для хранения денег, которым было бы неплохо остаться в стране «про запас». Но ходят слухи, что астрологическое искусство повлияло и на это событие. Говорят, 23 декабря 1913 года — это дата, специально подобранная астрологами династии Ротшильдов (они являются банкирами с 1744 года). В тот день произошло соединение Сатурна и Плутона, планеты выстроились в один ряд с Землёй.

Первая мировая война

Если Ротшильды верили в астрологию в декабре 1913 года, то ничего не мешало им продолжать верить и в 1914 году. Фото © «Шедеврум»

Первая мировая война началась внезапно. Гаврило Принцип застрелил Франца Фердинанда 28 июня 1914 года. Тогда Марс находился в секстиле с Солнцем и Плутоном. Учитывая воинственность планеты, всё предвещало беду. А Германия объявила войну России уже 1 августа. В тот день Солнце было в оппозиции к Урану: плохой знак, потому что такое положение планеты и звезды указывает на внезапные события. А Юпитер, Меркурий и Марс образовали фигуру «перст судьбы». Возможно, в Германии традиционно увлеклись астрологией и решили выбрать именно 1 августа как раз из-за красивого и воинственного положения планет.