Сколько лет «Трём мушкетерам»? Оказывается, возраст актёров и книжных героев сильно разнится
«Один за всех, и все за одного!» — эта фраза, ставшая девизом мушкетёров, знакома каждому. Но задумывались ли вы, насколько экранные образы героев культового фильма соответствуют их литературным прототипам? Life.ru выяснил этот вопрос.
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Д`Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма / Kino-teatr, © фильм «Д`Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма / Kino-teatr
Культовый фильм «Три мушкетёра» покорил сердца зрителей всех возрастов. История о верной дружбе, благородстве и дворцовых интригах остаётся популярной и по сей день благодаря ярким образам героев и захватывающему сюжету. Однако экранизация романа Александра Дюма, действие которого разворачивается в 1625 году, допускает некоторые вольности в изображении возраста персонажей.
В оригинальном произведении король Людовик XIII и королева Анна Австрийская представлены 24-летними. В фильме Олег Табаков и Алиса Фрейндлих, исполнившие эти роли, были значительно старше – им было по 42 и 43 года соответственно. Интересно, что реальный король Людовик XIII не дожил до возраста, в котором его изобразил Табаков.
Олег Табаков и Алиса Фрейндлих — сколько им было лет на момент съёмок. Фото © Фильм «Д`Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма / Kino-teatr
Аналогичная ситуация наблюдается и с главными героями – мушкетёрами. Это расхождение между книжным и экранным возрастом часто вызывает путаницу у зрителей. Давайте попробуем разобраться. Вениамин Смехов, воплотивший на экране образ Атоса, снимался в 37 лет, Валентин Смирнитский (Портос) – в 34, Игорь Старыгин (Арамис) – в 32, а Михаил Боярский, сыгравший д’Артаньяна, – в 28. Однако по книге: Атосу на момент начала истории около 28–30 лет, Портосу примерно столько же, Арамису – около 23, а юному гасконцу д’Артаньяну – всего 18.
Фото © Фильм «Д`Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма / Kinopoisk
Любопытно, что с персонажем кардинала Ришельё ситуация обратная. В романе ему уже за 40, в то время как актёру Александру Трофимову во время съёмок было всего 26 лет.
Кардинал Ришельё. Фото © Фильм «Д`Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма / Kino-teatr
Несмотря на эти несоответствия с первоисточником в плане возраста героев, фильм «Три мушкетёра» остаётся любимым многими поколениями. Ведь зрителей привлекает не столько историческая точность, сколько дух приключений, задор и харизма персонажей, блестяще воплощённых актёрами на экране. Именно это делает фильм настоящей классикой кинематографа.
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