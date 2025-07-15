Сколько лет «Трём мушкетерам»? Оказывается, возраст актёров и книжных героев сильно разнится

Культовый фильм «Три мушкетёра» покорил сердца зрителей всех возрастов. История о верной дружбе, благородстве и дворцовых интригах остаётся популярной и по сей день благодаря ярким образам героев и захватывающему сюжету. Однако экранизация романа Александра Дюма, действие которого разворачивается в 1625 году, допускает некоторые вольности в изображении возраста персонажей.

В оригинальном произведении король Людовик XIII и королева Анна Австрийская представлены 24-летними. В фильме Олег Табаков и Алиса Фрейндлих, исполнившие эти роли, были значительно старше – им было по 42 и 43 года соответственно. Интересно, что реальный король Людовик XIII не дожил до возраста, в котором его изобразил Табаков.

Олег Табаков и Алиса Фрейндлих — сколько им было лет на момент съёмок. Фото © Фильм «Д`Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма / Kino-teatr

Аналогичная ситуация наблюдается и с главными героями – мушкетёрами. Это расхождение между книжным и экранным возрастом часто вызывает путаницу у зрителей. Давайте попробуем разобраться. Вениамин Смехов, воплотивший на экране образ Атоса, снимался в 37 лет, Валентин Смирнитский (Портос) – в 34, Игорь Старыгин (Арамис) – в 32, а Михаил Боярский, сыгравший д’Артаньяна, – в 28. Однако по книге: Атосу на момент начала истории около 28–30 лет, Портосу примерно столько же, Арамису – около 23, а юному гасконцу д’Артаньяну – всего 18.

Фото © Фильм «Д`Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма / Kinopoisk

Любопытно, что с персонажем кардинала Ришельё ситуация обратная. В романе ему уже за 40, в то время как актёру Александру Трофимову во время съёмок было всего 26 лет.

Кардинал Ришельё. Фото © Фильм «Д`Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма / Kino-teatr