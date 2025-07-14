Советский Мальчиш-Кибальчиш делает броню для американских наёмников, которых видели под Соледаром
Mash: Актёр Мальчиш-Кибальчиш Остапенко создаёт броню для армии США
Обложка. Кадр из фильма © «Сказка о Мальчише-Кибальчише», режиссёр Евгений Шерстобитов, сценарист Аркадий Гaйдар / Kinopoisk
Сергей Остапенко, сыгравший главную роль в фильме «Мальчиш-Кибальчиш» в 1964 году, теперь занимается разработкой брони для армии США. Ему 73 года, и он живёт во Флориде, сообщает Mash.
После распада Советского Союза он ушёл из кино и стал работать в науке. Остапенко получил грант от National Science Foundation и основал компанию Ultrasonic Technologies, которая создаёт оборудование для проверки качества бронепластин и защиты для космических аппаратов.
В 2013 году его компания разработала технологию RUV, которая помогает лучше проверять качество бронежилетов. С 2022 года США передали украинской армии более 70 тысяч комплектов бронезащиты, часть из которых произведена компанией Ceradyne, входящей в 3M Company.
Именно такую броню видели у американских наёмников под Соледаром. Компания Сергея Остапенко продолжает работать с оборонной промышленностью США.
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