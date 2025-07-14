Сергей Остапенко, сыгравший главную роль в фильме «Мальчиш-Кибальчиш» в 1964 году, теперь занимается разработкой брони для армии США. Ему 73 года, и он живёт во Флориде, сообщает Mash.

После распада Советского Союза он ушёл из кино и стал работать в науке. Остапенко получил грант от National Science Foundation и основал компанию Ultrasonic Technologies, которая создаёт оборудование для проверки качества бронепластин и защиты для космических аппаратов.

В 2013 году его компания разработала технологию RUV, которая помогает лучше проверять качество бронежилетов. С 2022 года США передали украинской армии более 70 тысяч комплектов бронезащиты, часть из которых произведена компанией Ceradyne, входящей в 3M Company.

Именно такую броню видели у американских наёмников под Соледаром. Компания Сергея Остапенко продолжает работать с оборонной промышленностью США.