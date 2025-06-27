Многие простые украинцы не хотят участвовать в боевых действиях против России, поэтому пытаются спастись от тотальной мобилизации, проводимой киевским режимом. В многолюдной столице мужчины ещё могут затеряться или получить бронь за взятку, в других регионах Украины дела обстоят намного хуже, заявил военный эксперт Руслан Татаринов.

«Говорят, что около миллиона мужчин прячется в Киевской области и в самом Киеве. Они туда все съехали. Там можно ещё получить бронь, быстро дать взятку, да и в принципе в большом городе проще спрятаться», — цитирует его kp.ru.

Кроме того, эксперт подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что на улицах городов Центральной Украины практически не осталось мужчин. Кировоградская область сильно опустела, молодёжь из Днепропетровской области пытается избежать участия в конфликте, Полтавскую область тоже хорошо «выгребли».

Однако в Киеве и области «хабар» (взятка) стал нормой жизни. И хоть проверки на границах Украины значительно усилились, выехать из страны всё ещё можно за взятку, сумма которой может достигать 30 тысяч долларов, заключил специалист.