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Регион
27 июня, 14:42

«Бронь за взятку»: Военный эксперт раскрыл, где украинцы массово спасаются от мобилизации

Военный эксперт Татаринов: Призывники ВСУ спокойно живут в Киевской области

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Многие простые украинцы не хотят участвовать в боевых действиях против России, поэтому пытаются спастись от тотальной мобилизации, проводимой киевским режимом. В многолюдной столице мужчины ещё могут затеряться или получить бронь за взятку, в других регионах Украины дела обстоят намного хуже, заявил военный эксперт Руслан Татаринов.

«Говорят, что около миллиона мужчин прячется в Киевской области и в самом Киеве. Они туда все съехали. Там можно ещё получить бронь, быстро дать взятку, да и в принципе в большом городе проще спрятаться», — цитирует его kp.ru.

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Кроме того, эксперт подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что на улицах городов Центральной Украины практически не осталось мужчин. Кировоградская область сильно опустела, молодёжь из Днепропетровской области пытается избежать участия в конфликте, Полтавскую область тоже хорошо «выгребли».

Однако в Киеве и области «хабар» (взятка) стал нормой жизни. И хоть проверки на границах Украины значительно усилились, выехать из страны всё ещё можно за взятку, сумма которой может достигать 30 тысяч долларов, заключил специалист.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский произвёл кадровые изменения в военном руководстве, назначив нового командующего Сухопутными войсками. По данным британского издания Financial Times, перестановки направлены на оптимизацию процесса мобилизации на Украине.

Борис Эльфанд
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