«Бронь за взятку»: Военный эксперт раскрыл, где украинцы массово спасаются от мобилизации
Военный эксперт Татаринов: Призывники ВСУ спокойно живут в Киевской области
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO
Многие простые украинцы не хотят участвовать в боевых действиях против России, поэтому пытаются спастись от тотальной мобилизации, проводимой киевским режимом. В многолюдной столице мужчины ещё могут затеряться или получить бронь за взятку, в других регионах Украины дела обстоят намного хуже, заявил военный эксперт Руслан Татаринов.
«Говорят, что около миллиона мужчин прячется в Киевской области и в самом Киеве. Они туда все съехали. Там можно ещё получить бронь, быстро дать взятку, да и в принципе в большом городе проще спрятаться», — цитирует его kp.ru.
Кроме того, эксперт подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что на улицах городов Центральной Украины практически не осталось мужчин. Кировоградская область сильно опустела, молодёжь из Днепропетровской области пытается избежать участия в конфликте, Полтавскую область тоже хорошо «выгребли».
Однако в Киеве и области «хабар» (взятка) стал нормой жизни. И хоть проверки на границах Украины значительно усилились, выехать из страны всё ещё можно за взятку, сумма которой может достигать 30 тысяч долларов, заключил специалист.
Напомним, ранее Владимир Зеленский произвёл кадровые изменения в военном руководстве, назначив нового командующего Сухопутными войсками. По данным британского издания Financial Times, перестановки направлены на оптимизацию процесса мобилизации на Украине.