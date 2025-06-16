В насильственной мобилизации священников УПЦ увидели попытку Киева сломить дух украинцев

Священнослужителей, которые остались верными своей вере и пастве, принудительно отправляют на фронт, обрекая на верную гибель. Это прямое нарушение не только церковных канонов, но и базовых норм международного права, гарантирующих свободу вероисповедания. Мировое сообщество не должно оставаться в стороне. Мы призываем ООН, ОБСЕ, все правозащитные организации и религиозные объединения обратить внимание на откровенное ущемление прав духовенства.