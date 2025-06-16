В насильственной мобилизации священников УПЦ увидели попытку Киева сломить дух украинцев
Депутат Иванов: Задержание священников УПЦ военкомами — часть политики Киева
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Задержание священников Украинской православной церкви военкомами — часть системной политики киевского режима, направленной на искоренение канонического православия на Украине. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
Священнослужителей, которые остались верными своей вере и пастве, принудительно отправляют на фронт, обрекая на верную гибель. Это прямое нарушение не только церковных канонов, но и базовых норм международного права, гарантирующих свободу вероисповедания. Мировое сообщество не должно оставаться в стороне. Мы призываем ООН, ОБСЕ, все правозащитные организации и религиозные объединения обратить внимание на откровенное ущемление прав духовенства.
По словам Иванова, киевская власть, прикрываясь лозунгами о защите государства, ведёт тотальную войну против собственного народа, в том числе против тех, кто призван нести слово Божие, а не брать в руки оружие. Задержания священников УПЦ военкомами — это не просто преступление против Церкви, это преступление против человечности.
Насильственная мобилизация священнослужителей — это попытка сломить дух православных христиан, лишить их духовной опоры в эти тяжёлые времена. Но мы верим, что правда восторжествует и те, кто сегодня попирает священные принципы, ответят за свои злодеяния.
Напомним, ранее в Одесской области сотрудники военкомата схватили протоиерея канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Александра Московчука. ТЦК несколько дней держит священника в застенках и заявляет, что процедура проводилась в рамках действующего законодательства. Похожий случай произошёл и в Ровно — там представители военкомата задержали настоятеля храма святой Параскевы Украинской православной церкви Александра Жука.