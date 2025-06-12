В Ровно представители военкомата задержали настоятеля храма святой Параскевы Украинской православной церкви Александра Жука, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Цель ясна: полностью уничтожить УПЦ, которая до сих пор остаётся одной из немногих независимых структур на Украине.

В сообщении говорится, что задержание священника произошло 11 июня 2025 года. Представители Сарненского ТЦК (военкомата) повязали Жука и сразу доставили на военно-врачебную комиссию, где он за ночь прошёл медицинское освидетельствование.

Позднее СПЖ заявил, что отец Александр был освобождён «за отсутствием оснований для мобилизации». После этого настоятель храма вернулся домой.

«Эти действия вызывают серьёзную тревогу, так как могут указывать на религиозную дискриминацию и предвзятое отношение к определённой конфессии, что нарушает конституцию Украины и принципы свободы вероисповедания», — цитирует СПЖ заявление Ровненской епархии.

Случаи принудительной отправки священников УПЦ в зону боевых действий происходят не впервые. По мнению представителей церкви, власти намеренно пренебрегают законными основаниями для отсрочки от мобилизации, когда дело касается духовенства канонической Украинской православной церкви. В то же время, священнослужители ПЦУ пользуются «иммунитетом» и не подвергаются мобилизации.