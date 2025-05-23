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23 мая, 07:12

С корабля на бал: Священника мобилизовали в ВСУ сразу после богослужения

Священника УПЦ мобилизовали на Украине сразу после богослужения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Протоиерей Владислав Батюк, настоятель Свято-Троицкой общины из села Дружба, прошёл путь от служения богу к службе ратной всего за пару часов. Его забрали сотрудники ТЦК сразу по завершении богослужения. Об этом сообщает Ровенская епархия УПЦ в соцсетях.

Священник и его повестка. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ровенская епархия УПЦ

Священник и его повестка. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Ровенская епархия УПЦ

По информации, предоставленной епархией, священнослужитель был задержан внезапно, без каких-либо предварительных разъяснений или предъявления оснований, когда возвращался из храма. Его немедленно доставили в Территориальный центр комплектования города Кременца, где он, по последним данным, продолжает находиться. Ситуация усугубляется тем, что отцу Владиславу вручили боевую повестку, предписывающую ему явиться в военкомат уже в тот же день, к 23:00.

Отец Владислав и его семья являются внутренне перемещёнными лицами, вынужденными покинуть свои дома из-за боевых действий. В свете произошедшего супруга протоиерея активно ищет юридической помощи, обращаясь к адвокатам для защиты прав своего мужа. Инцидент вызвал значительный резонанс как в церковных кругах, так и среди верующих.

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Священники УПЦ сейчас оказались на Украине в прескверном положении. Ранее Life.ru рассказывал, как группа лиц, связанных с ПЦУ захватила храм Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви, вскрыв замки на дверях.

Владимир Озеров
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