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17 мая, 06:59

Давка под ликом святых: Появилось ужасающее видео штурма храма Рождества Богородицы на Украине

Раскольники вместе с полицией силой захватили храм УПЦ в Черновицкой области

Обложка © Союза православных журналистов (СПЖ)

Обложка © Союза православных журналистов (СПЖ)

В Черновицкой области произошёл инцидент, связанный с принудительным переходом храма Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви, под юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины. Группа лиц, связанных с ПЦУ, осуществила силовой захват церковного здания.

Штурм храма Рождества Богородицы. Видео © Facebook (Деятельность компании Meta, владеющей соцсетями Instagram и Facebook, запрещена в РФ как экстремистская) / Перший Козацький

По сообщениям Союза православных журналистов (СПЖ), толпа активистов ПЦУ, действуя, по их данным, при поддержке сотрудников полиции, оттесняла верующих УПЦ, пытавшихся преградить доступ в храм. Отмечается, что один из священнослужителей ПЦУ лично участвовал в попытке взлома дверей.

На видеокадрах, зафиксировавших события, видно, как несколько мужчин применяют физическую силу, чтобы проникнуть внутрь. Пожилые прихожане УПЦ подвергаются агрессивному воздействию, их сбивают с ног. Для преодоления препятствий сторонники ПЦУ использовали электроинструмент, срезая замки на входных дверях святыни.

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Однако такое на Украине происходит регулярно. Ранее сторонники ПЦУ взяли штурмом храм Андрея Первозванного в Черкассах. В захвате участие принял даже мэр города Анатолий Бондаренко. Двери вскрывали с помощью ножа.

Владимир Озеров
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