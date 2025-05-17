Давка под ликом святых: Появилось ужасающее видео штурма храма Рождества Богородицы на Украине

В Черновицкой области произошёл инцидент, связанный с принудительным переходом храма Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви, под юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины. Группа лиц, связанных с ПЦУ, осуществила силовой захват церковного здания.

Штурм храма Рождества Богородицы. Видео © Facebook (Деятельность компании Meta, владеющей соцсетями Instagram и Facebook, запрещена в РФ как экстремистская) / Перший Козацький

По сообщениям Союза православных журналистов (СПЖ), толпа активистов ПЦУ, действуя, по их данным, при поддержке сотрудников полиции, оттесняла верующих УПЦ, пытавшихся преградить доступ в храм. Отмечается, что один из священнослужителей ПЦУ лично участвовал в попытке взлома дверей.

На видеокадрах, зафиксировавших события, видно, как несколько мужчин применяют физическую силу, чтобы проникнуть внутрь. Пожилые прихожане УПЦ подвергаются агрессивному воздействию, их сбивают с ног. Для преодоления препятствий сторонники ПЦУ использовали электроинструмент, срезая замки на входных дверях святыни.