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6 мая, 13:33

Украинские раскольники при содействии полиции и СБУ захватили храм в Черкассах

Нардеп Дмитрук: Сторонники ПЦУ захватили храм Андрея Первозванного в Черкассах

Храм Андрея Первозванного в Черкассах. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Черкасская епархия УПЦ

Храм Андрея Первозванного в Черкассах. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Черкасская епархия УПЦ

В Черкассах разгорелся конфликт вокруг храма апостола Андрея Первозванного, принадлежащего Украинской православной церкви (Московского патриархата). Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук заявил в своём блоге о попытке захвата храма сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ).

Захват храма в Черкассах. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem__dmytruk

«По имеющейся информации, участие в захвате принимает мэр города Анатолий Бондаренко. Представитель ПЦУ с ножом в руках вскрывает двери в храм», — написал Дмитрук.

Парламентарий также отметил, что всё происходит при полной поддержке полиции и под контролем сотрудников СБУ. Дмитрук сообщил о присутствии верующих на территории, объяснив это их стремлением защитить храм.

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В апреле в Союзе православных журналистов заявили о захвате Успенского храма УПЦ в Черновицкой области. Храм перешёл под контроль членов националистической организации, прибывших из Ивано-Франковской области.

Алиса Хуссаин
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