Украинские раскольники при содействии полиции и СБУ захватили храм в Черкассах

В Черкассах разгорелся конфликт вокруг храма апостола Андрея Первозванного, принадлежащего Украинской православной церкви (Московского патриархата). Депутат Верховной Рады Артём Дмитрук заявил в своём блоге о попытке захвата храма сторонниками Православной церкви Украины (ПЦУ).

Захват храма в Черкассах. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / artem__dmytruk

«По имеющейся информации, участие в захвате принимает мэр города Анатолий Бондаренко. Представитель ПЦУ с ножом в руках вскрывает двери в храм», — написал Дмитрук.

Парламентарий также отметил, что всё происходит при полной поддержке полиции и под контролем сотрудников СБУ. Дмитрук сообщил о присутствии верующих на территории, объяснив это их стремлением защитить храм.