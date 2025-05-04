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Регион
4 мая, 16:29

Второй день бьют по святыням: ВСУ снова ударили по храму в Белгородской области

Гладков: Купол храма в белгородском селе Ясные Зори повреждён дроном ВСУ

Повреждённый дроном ВСУ храм. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённый дроном ВСУ храм. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военнослужащие продолжают наносить удары по Белгородской области, второй день подряд вражеские дроны попадают по православным храмам. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поступила информация об очередной варварской атаке ВСУ церковь. От удара дрона повреждён купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори», — говорится в тексте.

Гладков добавил, что украинские дроны также повредили спецтехнику в селе Новая Деревня, крышу коттеджа в Малиновке, ударили по соцобъекту в Новой Таволжанке и по магазину в селе Стригуны, повредили автомобиль и частный дом в Новоалександровке.

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Напомним, ВСУ уже не первый раз бьют по православным святыням в Белгородской области. Так, 3 мая в результате детонации украинского дрона в селе Толоконное загорелись купола на храме Георгия Победоносца. Пожарные смогли оперативно остановить распространение огня.

Татьяна Миссуми
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