Второй день бьют по святыням: ВСУ снова ударили по храму в Белгородской области
Гладков: Купол храма в белгородском селе Ясные Зори повреждён дроном ВСУ
Повреждённый дроном ВСУ храм. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские военнослужащие продолжают наносить удары по Белгородской области, второй день подряд вражеские дроны попадают по православным храмам. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Поступила информация об очередной варварской атаке ВСУ церковь. От удара дрона повреждён купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори», — говорится в тексте.
Гладков добавил, что украинские дроны также повредили спецтехнику в селе Новая Деревня, крышу коттеджа в Малиновке, ударили по соцобъекту в Новой Таволжанке и по магазину в селе Стригуны, повредили автомобиль и частный дом в Новоалександровке.
Напомним, ВСУ уже не первый раз бьют по православным святыням в Белгородской области. Так, 3 мая в результате детонации украинского дрона в селе Толоконное загорелись купола на храме Георгия Победоносца. Пожарные смогли оперативно остановить распространение огня.