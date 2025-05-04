Второй день бьют по святыням: ВСУ снова ударили по храму в Белгородской области

Украинские военнослужащие продолжают наносить удары по Белгородской области, второй день подряд вражеские дроны попадают по православным храмам. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Поступила информация об очередной варварской атаке ВСУ церковь. От удара дрона повреждён купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори», — говорится в тексте.

Гладков добавил, что украинские дроны также повредили спецтехнику в селе Новая Деревня, крышу коттеджа в Малиновке, ударили по соцобъекту в Новой Таволжанке и по магазину в селе Стригуны, повредили автомобиль и частный дом в Новоалександровке.