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Регион
3 мая, 10:48

Новый удар по святыням: Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в селе в Белгородской области

Горящий храм Георгия Победоносца в селе Толоконное. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Горящий храм Георгия Победоносца в селе Толоконное. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В результате детонации украинского дрона в селе Толоконное Белгородского района загорелись купола на храме Георгия Победоносца. К настоящему моменту распространение огня остановили. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Враг снова бьёт по нашим святыням — на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола. Благодаря оперативной и слаженной работе наших бойцов самообороны, огонь удалось остановить и предотвратить более серьёзные последствия от пожара», — говорится в посте.

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Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью украинские войска предприняли по меньшей мере две комбинированные атаки по Новороссийску с применением дронов и беспилотных катеров. Вторая волна налёта попала на видео, в нём слышны выстрелы и звуки работы средств ПВО. Очевидцы рассказывают, что слышали как минимум 15 взрывов.

Юрий Лысенко
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