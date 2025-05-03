Новый удар по святыням: Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области

В результате детонации украинского дрона в селе Толоконное Белгородского района загорелись купола на храме Георгия Победоносца. К настоящему моменту распространение огня остановили. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Враг снова бьёт по нашим святыням — на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола. Благодаря оперативной и слаженной работе наших бойцов самообороны, огонь удалось остановить и предотвратить более серьёзные последствия от пожара», — говорится в посте.