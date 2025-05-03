Новый удар по святыням: Дрон ВСУ атаковал храм в Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в селе в Белгородской области
Горящий храм Георгия Победоносца в селе Толоконное. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В результате детонации украинского дрона в селе Толоконное Белгородского района загорелись купола на храме Георгия Победоносца. К настоящему моменту распространение огня остановили. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Враг снова бьёт по нашим святыням — на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола. Благодаря оперативной и слаженной работе наших бойцов самообороны, огонь удалось остановить и предотвратить более серьёзные последствия от пожара», — говорится в посте.
Ранее Life.ru сообщал, что минувшей ночью украинские войска предприняли по меньшей мере две комбинированные атаки по Новороссийску с применением дронов и беспилотных катеров. Вторая волна налёта попала на видео, в нём слышны выстрелы и звуки работы средств ПВО. Очевидцы рассказывают, что слышали как минимум 15 взрывов.