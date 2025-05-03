В акватории Новороссийска идёт отражение атаки безэкипажных катеров ВСУ

Безэкипажные катера и беспилотники ВСУ атакуют Новороссийск. Об этом со ссылкой на главу города Андрея Кравченко сообщил оперштаб Краснодарского края.

SHOT: В небе над Керчью и Феодосией прогремели взрывы

SHOT: В небе над Керчью и Феодосией прогремели взрывы

Напомним, что в ночь на 3 мая Краснодарский край, Ростовская область и Крым подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В некоторых районах в результате падения обломков БПЛА зафиксированы пожары.