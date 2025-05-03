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Регион
2 мая, 23:44

В акватории Новороссийска идёт отражение атаки безэкипажных катеров ВСУ

Безэкипажные катера и беспилотники ВСУ атакуют Новороссийск. Об этом со ссылкой на главу города Андрея Кравченко сообщил оперштаб Краснодарского края.

«В районе Новороссийска идёт отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима», — гласит заявление.

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Напомним, что в ночь на 3 мая Краснодарский край, Ростовская область и Крым подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В некоторых районах в результате падения обломков БПЛА зафиксированы пожары.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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