В акватории Новороссийска идёт отражение атаки безэкипажных катеров ВСУ
Безэкипажные катера и беспилотники ВСУ атакуют Новороссийск. Об этом со ссылкой на главу города Андрея Кравченко сообщил оперштаб Краснодарского края.
«В районе Новороссийска идёт отражение атаки беспилотников и безэкипажных катеров украинского режима», — гласит заявление.
Напомним, что в ночь на 3 мая Краснодарский край, Ростовская область и Крым подверглись массированной атаке со стороны ВСУ. В некоторых районах в результате падения обломков БПЛА зафиксированы пожары.
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