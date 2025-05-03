SHOT: В небе над Керчью и Феодосией прогремели взрывы
Мощные ночные взрывы раздались в Крыму. По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на полуостров. Звуки уничтожения дронов доходили со стороны Чёрного моря до Керчи и Феодосии. Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что слышали до восьми взрывов.
Въезд на Крымский мост временно закрыт. Причины ограничений официально не названы. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
А ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении десяти безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ в акватории Чёрного моря. По данным ведомства, также был поражён американский быстроходный катер Willard, а два украинских катера получили повреждения.
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