SHOT: В небе над Керчью и Феодосией прогремели взрывы

Мощные ночные взрывы раздались в Крыму. По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на полуостров. Звуки уничтожения дронов доходили со стороны Чёрного моря до Керчи и Феодосии. Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что слышали до восьми взрывов.

Въезд на Крымский мост временно закрыт. Причины ограничений официально не названы. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.