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2 мая, 22:56

SHOT: В небе над Керчью и Феодосией прогремели взрывы

Мощные ночные взрывы раздались в Крыму. По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на полуостров. Звуки уничтожения дронов доходили со стороны Чёрного моря до Керчи и Феодосии. Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что слышали до восьми взрывов.

Въезд на Крымский мост временно закрыт. Причины ограничений официально не названы. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Беспилотники ВСУ атакуют Краснодарский край и Ростовскую область, в небе гремят взрывы
Беспилотники ВСУ атакуют Краснодарский край и Ростовскую область, в небе гремят взрывы

А ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении десяти безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ в акватории Чёрного моря. По данным ведомства, также был поражён американский быстроходный катер Willard, а два украинских катера получили повреждения.

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Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Тимур Хингеев
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