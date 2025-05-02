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2 мая, 10:30

В акватории Чёрного моря за ночь и утро уничтожены 10 морских дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

В ночь и утром минувшего дня силы Черноморского флота ликвидировали в акватории Чёрного моря 10 безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, также был уничтожен один американский быстроходный катер Willard, а два украинских безэкипажных катера получили повреждения.

Кроме того, в период с 9:00 до 10:00 российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника самолётного типа над территорией Крыма, добавили в Минобороны.

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Напомним, что массированная атака украинских беспилотников была отражена российскими средствами ПВО минувшей ночью. Всего расчётам зенитных комплексов удалось поразить 121 дрон самолётного типа.

Оксана Попова
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